11月26日中午，賴清德召開所謂「守護台灣國安行動方案會議」，記者會上一番「守護民主台灣」的說辭，包藏「以武謀獨」的禍心，充斥罔顧事實的無理和無知。



他聲稱「兩岸互不隸屬」，卻忘了「台灣是中國領土不可分割的一部分」早已被聯合國大會第2758號決議所確認，是國際社會的普遍共識。他說大陸「篡改歷史」，殊不知真正篡改歷史的正是他自己。他試圖用「主權獨立國家」的幻覺蒙蔽島內民眾，卻不敢直面一個最基本的問題：如果台灣真是所謂「國家」，那為什麽得不到歷史史實和國際社會證實？

賴清德口中所謂的「中國威脅論」，不過是一場「賊喊捉賊」的政治秀。大陸從未主動挑釁，反而始終秉持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意爭取和平統一前景。反觀賴清德，一邊大搞「台獨」挑釁、破壞台海和平穩定，一邊極力鼓吹大陸「2027年武統」、渲染戰爭威脅，其真實意圖是要製造兩岸對立，煽動島內恐懼，以騙取選票、撈盡好處。

當他在講台上揮舞「抗中保台」的旗幟時，可曾想過那些因為害怕被「1450」網暴而沉默的大多數？可曾關心過那些渴望和平不願上戰場的年輕人？他們不需要什麽「民主防御機制」，他們只需要安穩地過日子、孩子有未來、老人能看得起病。

賴清德提出的「國防預算五年翻倍至GDP百分之五」，更是掏空台灣民生的瘋狂賭注。台灣財政收入有限，教育醫療尚且捉襟見肘，養老體系面臨困難，此刻竟要砸萬億巨資買軍火？這筆錢若是用來改善基層醫護人力、升級偏鄉電網、補貼青年創業，難道不會更能體現「愛台灣」嗎？他口口聲聲說「投資國防就是投資和平」，可誰不知道，越是窮兵黷武，越容易觸發戰爭風險？美國戰略學者早就指出，台灣最大的安全隱患不在解放軍，而在自身不斷刺激對手、放大危機的短視行為。

