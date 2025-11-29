宏福苑大火．來稿｜拆解謠言擾亂下的真相

來稿作者：裘言真



大埔宏福苑的恐怖五級火災，旦夕間毀了逾千家庭，受災居民數以千計。慘劇發生後，特區政府果斷迅速回應，救人、滅火、安置、送物資、追究事故責任，各項工作同步進行，爭分奪秒做好善後，盡能力為災民提供最適切的協助。特區政府堅定走好救災的每一步，念茲在茲的是災民福祉和社會整體消防安全；然而，在這個極度需要社會上下同心的時刻，一些斷章取義的批評卻在互聯網上大量充斥，時刻煽動市民情緒，情況令人非常不安。



斷章取義煽動民情

每次災難發生後，都是人心最為躁動之時，為了減輕一眾受災者在危難之中所需承受的痛苦，不同崗位的公務人員披星戴月工作，就是希望悻存者可得一夕安寢。行政長官李家超於11月27日傍晚，亦即火災發生後翌日，宣布成立三個工作組，分別為：「調查及規管工作組」、「緊急支援及募捐工作組」和「應急住宿安排工作組」，全面跟進宏福苑火災，範圍非常全面，對準屋苑居民當下最迫切的需要。

其中，「調查及規管工作組」由政務司司長陳國基擔任組長，他在見記者時提到，發展局已與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖，原因是竹棚架在耐燃方面始終不及金屬棚架，為安全起見，政府認為應該盡快在合適工地環境下全面改用金屬棚架。有關消息一出，即時引來一些企圖「帶風向」者的口誅筆伐，直斥政府「轉移視線」，認為火警肇因是棚架保護網（棚網）不合格，才會令火勢一發不可收拾。

調查小組工作全面

事實是，推動金屬棚架取代竹棚架，絕不是「調查及規管工作組」全部，相反這只是工作組眾多任務中的其中一項。陳國基其實說得很清楚，工作組的任務是透過全面調查，包括刑事調查和建築物外牆保護材料是否符合認可阻燃標準，嘗試查出火警起因，依法、依規追究責任。另外，工作組亦會透過巡查、規管工作，盡快排除隱患，確保全港所有正在進行大型維修的屋苑棚架及建築物料安全。此外，李家超亦解釋，「調查及規管工作組」主力聚焦兩方面的工作，包括：第一、事件發生了，有哪些人的行為需要負責；第二、特區政府要如何強化規管制度，包括研究是否需要修訂法例。

簡單而言，政府推動金屬棚架取代竹棚架，只是特區政府強化規管制度的其中一項措施，怎樣也說不是上「轉移視線」，更遑論是將火警的肇因或責任全部推到竹棚架上。個別人士，不管是出於故意還是被誤導，隨隨便便就把特區政府將要進行的一系列工作簡化為「取締竹棚架」，甚至批評政府將竹棚架視作代罪羔羊，這說法無疑是斷章取義的誤導。

有的放矢誤導社會

除了「取締竹棚架」，在網上針對特區政府、同時流傳得最為廣泛的批評，是有人貼出勞工處去年10月4日的電郵，顯示處方當時表示，由該處執行的安全條例中，並沒涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準。然而事實是，由於認為10月4日的電郵中有關棚網阻燃性的內容欠清晰，處方遂於12月4日書面回覆投訴人，清晰表示勞工處的安全巡查工作一直有跟進棚架上設置棚網的事宜，並澄清該處職員在巡查中檢視了該棚網的產品質量證書，當中顯示棚網的阻燃效能符合《竹棚守則》所載的認可標準。

也就是說，在宏福苑火災發生後貼出勞工處回覆的人，選擇性地只貼出10月4日的電郵，而刻意不向公眾展示勞工處在12月4日的澄清。這種選擇性展示政府部分回應的操作，背後明顯帶有誤導性和煽動性，企圖以這種手法引起公眾對特區政府的憎恨，行為非常卑劣。

另外值得一提的是，保安局局長鄧炳強昨日（11月28日）會見傳媒時表示，初步的研究所得是大維修所用棚網的阻燃度是合乎要求，但包圍大廈窗戶的發泡膠板高度易燃，發泡膠起火令火勢迅速蔓延，波及其他樓宇，尤如火燒連環船，亦令玻璃爆破，導致火勢急速增強及蔓延到室內，造成今次災難。也就是說，今次火災蔓延速度不尋常地快，很有可能跟棚網的阻燃性無關。

虛假消息抹黑政府

除了上述兩個謠言／抹黑，鄧炳強亦主動提及另外兩個針對是次火災的假消息，包括稱特區政府沒有為災民提供免費住宿，讓失去家園的災民要付八千元一晚的租金；以及有人訛稱是消防員，指不夠基本保護裝備、處方也沒有供應膳食，要靠市民送上食物充飢。鄧炳強澄清有關內容全部都是假消息，質疑有人刻意散播不實消息企圖分化社會，重申希望社會團結一致，不應該讓意圖令香港混亂的人有任何空間。

意圖引起市民恐懼和對特區政府不滿的人，巧妙地選擇在市民心靈最脆弱或是情緒最不穩定的時間散播煽動性和聳動的假新聞和假消息，類似的情況相信大部分市民都不會感到陌生，因為在2019年反修例風波期間，以及新冠疫情期間都經常發生。宏福苑火災絕對是近年香港其中一宗最令人傷感的慘劇，死亡人數至今已是三位數，可怕程度實屬罕見。在此悲傷的時刻，社會理應團結一致，每一則假新聞、假消息，無疑是在災民身上撒鹽，落井下石。市民絕對不應輕信毫無事實根據的謠言，破壞社會團結之餘，也有機會影響特區政府的善後工作，對社會毫無益處。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



