宏福苑大火．來稿｜對於大埔火災的「無力感」

來稿作者：林月



大埔宏福苑燒了，看到網上很多朋友都說充滿「無力感」，很想出一分力幫忙，卻無從入手。



向來身處福地的香港人，面對突如其來、百年一遇的大型嚴重災難，加上媒體 鋪天蓋地的報道，情緒頓時備受影響，實在無可厚非。

筆者作為半個過來人，媽媽早年一夜之間離世往生，突然剩下自己一個獨生子和八十歲老爸相依為命，而火災又剛好在母親生忌前後發生，因此雖然不能相提並論，但對於今次悲劇，份外有種共鳴。

對於一般大眾而言，好好耐心接納與陪伴我們自己的無奈、悲傷、憤怒等情緒，覺察而不抗拒，大概是當下我們每一個人最能夠幫到的忙。

一行禪師常說，由我們覺察情緒生起的那一刻開始，情緒便不再是我們；同時，正念的覺 察亦會安撫療癒那個生起的情緒。就像初生嬰兒突然哭喊起來之際，只要媽媽覺察到寶寶哭了，並將寶寶溫柔抱入懷中，不出一會，寶寶便會感受到媽媽的關愛，平靜下來。波動的情緒，其實就像那個渴望我們關心的寶寶。我們內心希望訴說一些甚麼，我們只需耐心傾聽，甚至不用做些甚麼。不用多久，情緒自會相對平伏下來。

「無力感」很多時都是源於希望做些甚麼卻不知可以做些甚麼。當我們自己站穩陣腳，身心處於相對平穩安定的狀態，洞見與智慧便會油然而生，自會看到憑着自己一己之長能夠作出甚麼貢獻。而且，「希望做些甚麼」本身已經表示慈悲心的生起，在當今亂世，就算甚麼都未做，都已經值得給自己一個嘉許和肯定。

自力充盈，利他則多。無論如何，先好好照顧自己的身體、心靈以至家庭，是一切慈善的基石。最近留意到坊間已有愈來愈多的情緒支援和佛法輔導服務， 有需要的朋友可多加留意。

執筆當天剛好是罹難者的「頭七」（12月2日），故冒昧匆匆和大家分享一個既簡單輕鬆、 又特別有意義的「有力」幫忙方法。這個方法我們每天都有幾次機會實踐，只是不知道有沒有把握。嘗試不吃動物，不殺不害，減少整個社會的「殺害」能量，大概是人人都可以做得到、最卑微、同時亦很有意義的一件善事。尤其從佛家的角度看，「五戒」之首正是「不殺戒」，不殺不害有情眾生，因為所有眾生和你我他一樣，都怕苦、怕痛、怕死。簡單來說，其實只是將心比己而已。

願意不吃牛便不吃牛，能夠不吃一餐就不吃一餐。無肉不歡的，可以嘗試無肉一餐；彈性素食者（flexitarian）可以增加素食比例；初一十五或十齋日持素的，可以發願「持長素」；蛋奶素食者（vegetarian）可以減少食用蛋奶製品；純素者（vegan）可以嘗試生機飲食（raw diet）甚至不同形式的斷食......食物的選擇，從來不只關乎口腹之慾，而是關係到自身健康、地球環境、動物 生死、道德公義以至靈性修行等眾多方面的重要一環——而在這一環之中，每一個人都必定有一些小改變可以做得到。

勿以善小而不為，我們永遠想像不到，一念善行，能將我們導向哪個更美好的未來。量力而為，盡己所能，你的慈悲，世界終將收到，並一定會向你回饋。

身為一名在香港土生土長的八十後，筆者在香港應該也未曾遇過如此前所未見的重大災難。大埔宏福苑五級火，是不收學費卻十分昂貴的一堂生命課。煩惱即菩提，是次慘劇，對於不少香港人來說無疑是不容易的時刻，同時也可以是大進步的時刻。

生死事大，無常迅速。在我們的生命之中，尚有甚麼執着未放下？還有哪些恩怨未看開？無常示現，無非想再一次提醒今天有幸正在呼吸的每一位，珍惜生命，活在當下，把眼前最需要你做的事、只有你才處理得到的情，一一辦理妥妥當當，由不起眼的家務日常，到塵封心中良久的遠大夢想；從開不了口的愛，到已經包裝好卻未送出的謝意歉意......凝望一片頹垣敗瓦， 你，還在等甚麼？

今天開始，讓我們對自己、親朋，乃至街上擦肩而過的每一位陌生人，多一點欣賞感恩，少一點批判指責，心懷慈悲、善良與智慧，好好活好往後如奇蹟般免費賞賜給我們的每一天，如此這般，相信一眾在天之靈，定感安慰安息。

對於是次災難，筆者尚在沉澱反思之中，以上多言，還望指教。大家一起虛心學習，覺醒進化，從根本改善自己的生命，走好每一步路，吃好每一口飯，便是最有力的幫忙。

祝願所有生靈，身心平安。

作者林月是素食動保平台「不吃動物的人」創辦人 。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

