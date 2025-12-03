宏福苑大火．來稿｜由法官主持的「獨立委員會」有何重要？

來稿作者：高松傑

11月26日，大埔宏福苑一場五級大火席卷7棟大厦，造成至少156人喪生的慘劇。事件令人心痛，亦牽動香港，甚至全國人民「一方有難八方支援」，這場香港近60年最嚴重的火災，不僅讓無數家庭破碎，更暴露出樓宇維修、消防安全、監管體系等領域的多重漏洞。行政長官李家超宣布成立由法官主持的「獨立委員會」，全面審視起火與蔓延原因及相關問題，筆者十分支持，這一決定既是對遇難者的告慰、對生者的負責，更是推動系統性改革、防範類似悲劇的關鍵之舉，值得全社會支持，但有某些一知半解的媒體和立心不良的人士，在不同平台提出質疑，企圖帶風向抹黑。



「獨立委員會」與「獨立調查委員會」之別

不少市民或許會問，這次成立的「獨立委員會」與法定「獨立調查委員會」有何不同？筆者綜合各方資訊分析，這是一個以法官主持為核心保障、以靈活高效為運作特點、以系統性改革為最終目標的專門調查機構，其分別：

獨立公正的核心保障：委員會由法官主持，法官的專業素養與職業操守，能確保調查全程遵循客觀、公正、嚴謹的原則，不受任何利益干擾，從根源上保障調查結果的公信力。

靈活高效的運作優勢：不同於法定獨立調查委員會冗長的法律程序與多方辯論，今次委員會可根據行政長官指示明確工作重點，省去繁瑣環節，以更快節奏推進調查，確保改革建議能及時落地，盡快還死者公道、讓生者安心。

全面紮實的調查支持：針對「欠缺法定傳召權力」的質疑，政府已明確承諾將通過行政指令，高效提供調查所需的全部資料與協助，無需經過繁雜的法定傳召程序，確保委員會快速掌握事件全貌。事實上，2018年大埔公路巴士意外的獨立檢討委員會，同樣無法定傳召權，卻仍獲得絕大多數相關團體與人士的配合，最終形成高質量調查報告。

互補協調的職能定位：委員會不介入個人的刑事責任追究，而是聚焦系統性問題，與警方、廉政公署的刑事調查平行推進、互不衝突，避免了「架床疊屋」的效率浪費，確保既追責到人，又補齊制度漏洞。

「獨立委員會」的重要性何在？

1. 為慘劇尋求真相，給公眾一個明確交代

這場大火的慘烈，背後是多重安全防線的失守：未達阻燃標準的防護網被混入使用，與易燃的发泡膠板共同加速火势蔓延；部分大厦火警鐘失效，導致警報不及時；樓宇維修中的貪污圍標、違規招標等問題浮出水面，12人因涉嫌工程貪污被拘捕，13人因誤殺罪被捕。

這些問題牽涉施工安全標準、監管職責、法律懲罰等八大領域，絕非單一部門的臨時整改所能解決，必須依靠獨立委員會的全面審視與深層次剖析，才能還原事件全貌，讓真相無所遁形。

2. 吸納歷史經驗，實現效率與深度兼顧

回顧歷史，類似的獨立委員會早已證明其實效。2018年大埔公路巴士致命意外後，政府成立的獨立檢討委員會耗時不到十個月便提出45項建議，其中44項直指運輸署工作改進，不僅推動了雙層巴士裝設安全帶的標準升級，更促成2026年公共交通工具乘客強制繫安全帶等法規出臺，長期提升了道路與乘車安全。

反之，2012年南丫海難的法定獨立調查委員會，因與司法程序衝突，初期報告資料不全，導致死難者家屬長達13年的訴訟與等待，未能及時獲得心靈慰藉。一正一反的對比清晰表明，今次選擇成立的獨立委員會，是平衡「調查深度」與「效率優先」的最佳選擇，既能避免程序冗長導致的公義遲滯，又能確保調查的全面性與權威性。

3. 推動系統改革，築牢全民安全防線

李家超行政長官強調，事故暴露出的失誤必須通過系統性改革糾正。獨立委員會的調查範圍精準覆蓋樓宇維修、利益衝突、用料管理、監管責任、消防系統、法律懲罰等核心領域，其最終提出的改革建議，將直接推動相關法規修訂、標準完善、監管強化，從根本上堵塞制度漏洞，避免未來再發生類似悲劇。

目前，政府已啟動16億港元援助基金（含政府3億港元啟動資金及外界13億港元捐款），安排2,500名受影響居民暫住過渡性房屋或酒店，而獨立委員會的調查與改革，正是對這份援助的長期延續——不僅要幫助居民重建家園，更要為全港市民重建安全的居住環境。

生命重於泰山，公義不容遲滯。這一由法官主持的獨立委員會，是追求真相的關鍵一步，是實現系統性改革的重要載體，更是政府對市民生命安全負責的具體體現。我們應該支持獨立委員會的工作，在此，筆者期待其以獨立、公正、高效的調查，還逝者以尊嚴、還社會以公義，為香港築起更堅固的安全防線。

最後，再一次向遇難人員和殉職的消防員致以深切哀悼，向遇難者家屬和受災人員表示誠摯慰問，願大埔宏福苑居民平安顺遂，早日重建家園、重拾生活的暖意與希望。

