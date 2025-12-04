楊華勇｜宏福苑火災後的調查問責與制度改革

2025年11月26日，大埔宏福苑的烈火撕裂了香港的寧靜。火警至今至少造成159人喪生，目前還有70多人受傷，30多個失蹤個案。作為「全球最安全城市」，為何會發生如此慘劇？維修工程是否違規？監管體系是否存在系統性漏洞？這些疑問亟待解答。災難當前，我們需以堅毅之心共同承擔、徹查追責。這場考驗將定義香港社會的成熟度，也關乎城市的未來方向。



調查顯示，福苑多座大廈的窗戶與通風口竟被易燃發泡膠板封堵，阻燃網因成本問題被普通網替代。這種對生命的極端漠視，折射出建造業「利潤至上主義」的痼疾——企業將安全投入視為負擔，將微薄罰金視為可承受成本。這不僅是道德淪喪，更是監管體系的全面失靈。

監管真空：部門協作的失效

屋宇署的《建築物消防安全守則》明確要求棚網具備阻燃特性，而勞工處卻一度稱棚網「僅防墜落」，地盤安全條例未涵蓋阻燃標準。此類說詞混亂難免造成一定程度的「監管真空」。

勞工處雖進行16次巡查並發出6份整改通知，包括消防問題，但「紙面監管」未能阻止悲劇。重形式、輕實效的監管模式，暴露了問責機制的缺位。

行業痼疾：惡性循環的根源

廉政公署過往調查凸顯維修工程行業扭曲的生態：圍標集團壟斷招標、推高價格，承建商為維持利潤偷工減料。多層分判制度更稀釋了安全責任，導致事故後責任追溯困難。

防、醫護、警員等救援人員直面火場險境，承受着生理與心理的雙重壓力。災後心理創傷更需重視，香港亟需建立保密心理篩查、長期支援網路及創傷知情培訓體系，為英雄築起心靈「盔甲」。

政府應對：從緊急回應到系統改革

特區政府高效啟動跨部門救援，「一戶一社工」模式有效疏導災民情緒。中央與港澳辦的支持強化了救災底氣。然而，民眾對徹查真相、追究責任的訴求不容忽視。行政長官李家超宣布成立由法官主持的「獨立委員會」，是重建社會信任的關鍵。

統一安全標準，跨部門整合職責，消除監管模糊地帶，強化法律約束力。獨立監管體系，打破「無風險監管」，建立責任追溯機制，嚴懲失職行為；招投標改革，推行電子招標平台，設立黑名單制度，杜絕圍標腐敗；韌性城市構建，全面提升建築安全、基礎設施抗災能力及社區自救意識；心理韌性建設：分級支援網路普及心理健康教育，培育創傷知情社區。

宏福苑的悲劇警示我們，安全絕不能讓步於利潤，監管不可流於形式。唯有通過刮骨療毒式的制度重構——統一標準、強化問責、打破行業沉屙——才能讓香港從灰燼中重生。讓我們以悲慟為力量，共同建設一個更安全、公正、堅韌的都市家園。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

