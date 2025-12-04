楊莉珊｜宏福苑大火後　新立法會肩負「大安全治理」改革使命

大埔宏福苑的火災慘劇，為香港社會蒙上了一層悲痛的陰影。正當舉城哀悼之際，特區政府宣布立法會選舉將如期舉行，這一決定背後蘊含着深刻的治理智慧。



在災難管理理論中，維持正常政治議程的連續性，是社會韌性的重要體現。香港作為國際大都市，在面對重大突發事件時，既需要展現應急處置的高效性，更需要彰顯制度運行的穩定性。如期舉行立法會選舉，正是這種穩定性的最佳註腳。從災害心理學角度來看，保持社會正常運轉有助於緩解集體創傷，為受災民眾提供心理支撐。選舉進程的持續，向市民傳遞了一個明確信號：生活仍在繼續，希望從未遠離。

值得注意的是，本次選舉是完善選舉制度後的第二次立法會選舉，其意義早已超越一般的政治輪替。在新的選制下，立法會議員需要兼具愛國愛港情懷與專業治理能力，既要確保「一國兩制」行穩致遠，又要切實解決民生疾苦。大埔火災的發生，無疑為新一屆立法會賦予了特殊的時代使命——如何將災難的教訓轉化為制度創新的動力，成為檢驗新選制成效的試金石。

香港作為多元社會，不同群體的利益訴求存在差異。立法會作為重要的利益整合平台，需要協調各方立場，形成最大公約數。在樓宇安全治理這個複雜議題上，涉及業主、租戶、物業管理公司、工程承建商等多方利益，新一屆立法會需要展現高超的政治智慧，在保障公共安全的前提下，尋求各方利益的平衡點。

社會韌性：

如期選舉的制度智慧

從比較政治視角看，世界各大城市在經歷重大災難後，立法機關都扮演着關鍵角色。例如紐約在「9·11」事件後、倫敦在格倫費爾大廈火災後，都是通過立法機關的主動作為，推動了一系列制度改革。香港立法會應當借鑒這些國際經驗，將大埔火災的教訓轉化為制度創新的契機。

大埔火災的慘痛經歷，促使立法會議員的履職重心需要實現深刻轉型。傳統上，立法會議員往往將過多精力投入政治爭議，而對民生實務關注不足。新一屆立法會應當建立民生導向的履職新模式，將公共安全、社會保障、城市治理等議題置於優先位置。

政策制定精細化是提升履職效能的關鍵。大埔火災警示我們，宏觀政策需要與微觀執行有效銜接。立法會議員在參與立法過程中，不能僅滿足於原則性規定，更需要關注實施細則和操作流程。例如在制定樓宇安全法規時，應當具體明確檢查頻次、標準細則、問責機制等細節性內容，確保法規的可操作性。

使命轉型：

從政治爭議到民生實務

特別需要強調的是，立法會議員應當強化基層聯繫，建立常態化的民情收集機制。通過定期接訪、社區調研等形式，及時了解市民關切，將民意訴求有效轉化為政策議題。這種接地氣的履職方式，不僅有助於提升立法質量，更能增強市民對立法會的信任和支持。

將災難的教訓轉化為制度創新的動力，需要立法會展現戰略眼光和改革勇氣。大埔火災暴露的問題具有系統性特徵，頭痛醫頭、腳痛醫腳的應對方式難以從根本上解決問題。立法會應當從頂層設計入手，推動一系列深層次改革。

城市安全治理體系的重構是當務之急。當前香港的城市安全管理職能分散在不同部門，缺乏統一協調機制。立法會應當推動建立大安全治理架構，整合屋宇署、消防處等相關部門的職能，形成監管合力。同時，應當明確各級政府部門的權責邊界，建立清晰的問責機制。

主動推動：

構建「大安全治理」架構

立法會應當立足香港實際，借鑒內地先進經驗，推動治理模式創新。科技賦能安全治理是重要方向。內地在智慧消防、智能安防等領域的實踐值得香港借鑒。立法會可以推動政府加大科技投入，運用大數據、人工智能等新技術提升安全治理效能。例如建立樓宇安全信息平台，實現對全港樓宇安全狀況的實時監測；推廣智能消防設施，提升火災預警和應急處置能力。

社會參與機制的完善至關重要。安全治理不僅是政府的責任，更需要社會各界的共同參與。立法會應當推動建立多元共治機制，鼓勵專業團體、社區組織、市民群眾等各方主體參與安全治理。例如可以推行樓宇安全大使計劃，培訓社區志願者參與安全宣傳和隱患排查；建立第三方監督機制，引入專業機構參與工程質量監管。

區域協作機制的建立具有廣闊空間。香港可以加強與粵港澳大灣區其他城市在安全治理領域的合作，共享經驗和資源。例如建立應急救援聯動機制，在重大災害發生時能夠獲得區域內部的支援；開展聯合培訓演練，提升跨區域協同應急能力。

改革契機：

制度問責與信任重建

大埔火災帶給香港的不僅是悲痛，更是變革的契機。新一屆立法會誕生於這個特殊歷史節點，肩負着化悲痛為力量的時代使命。這種使命既體現在具體的政策制定和監督問責中，更體現在推動制度創新和治理變革的歷史擔當上。

立法會議員應當深刻認識到，其履職成效直接關係到市民的安危福祉。只有以時不我待的緊迫感，以精益求精的專業精神，才能夠真正將災難的教訓轉化為進步的動力。在這個過程中，立法會需要展現政治智慧，平衡各方利益；需要發揮專業所長，提出可行方案；更需要堅守為民初心，始終將市民利益放在首位。

在中央政府的堅強領導下，在特區政府的有力執行下，新一屆立法會一定能夠不辱使命，推動香港建立更加完善的安全治理體系，確保市民生命財產安全，為「一國兩制」行穩致遠奠定堅實基礎。化悲痛為力量，從災難中重生，這不僅是對逝者的最好告慰，更是對生者的莊嚴承諾。

立法會選舉的如期舉行，已經展現了香港社會的韌性和決心。接下來，需要將這種決心轉化為實實在在的改革成果，讓大埔火災的教訓真正成為推動社會進步的轉折點。這是一項艱巨的任務，但也是一個必須完成的使命。在新選制保障下，在新一屆立法會議員的努力下，香港有信心、有能力實現這個目標。

