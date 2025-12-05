宏福苑大火．來稿｜轉化聖誕氛圍　集體以愛療傷

來稿作者：周華山



大埔火災奪走逾百條生命，全城哀慟。為表達尊重與哀思，不少慈善團體、商業機構及學校，相繼取消喜慶、聖誕聯歡、派對、演唱會，社會氣氛沉重。



全面停止歡聚，雖出於善意，卻可能加重壓力，使公眾不敢快樂，也讓倖存者更感內疚，令城市陷入更深的抑鬱。哀傷需被看見，但不應無止境延續。真正的悼念，是在懷念中讓愛流動，在祝福中獲得力，而非哀鴻遍野。

「聖誕」本義是光明與盼望，是救贖與愛的象徵。與其一切取消，不如調整形式，把狂歡轉為祝福，把娛樂轉為連結，讓節日成為集體療癒的機會。

可以將聖誕重組為溫暖祝福的體驗，讓愛流動，陪伴大家走過黑暗，把聖誕活動化為關懷行動：

1. 學校將慶祝轉為關懷日，學生製作心意卡或平安燈，送上祝福；

2. 商場燈飾改為溫暖白色，並設置祝福牆讓市民留言；

3. 商場佈置轉為靜態「光與愛」裝置，附簡短悼文，減少表演音效；

4. 企業把派對預算部分捐出，並以簡約員工聚會代替盛宴；

5. 社福機構舉辦溫馨關懷活動，為長者及家庭提供心靈支援；

6. 社區中心設立「心靈休息室」，提供音樂、留言牆與心理急救；

7. 演唱會轉為慈善音樂會，讓歌聲成為集體療癒；

8. 社區中心帶領居民夜間散步，沿途以簡約燈飾營造平安氛圍；

9. 報佳音改為祈禱祝福會，組織親親大自然和朋友溫馨聚會；

10. 每個活動結束前，集體靜心、點燈，象徵愛與希望延續。

面對巨大傷痛，與其「慶祝」與「取消」之間二選一，不如創造第三條路：既尊重傷痛，又送上祝福。這些調整不是淡化哀傷，而是讓「哀傷」與「盼望」同在，讓節日成為集體療癒的空間，藉由儀式的力量讓人重新連結。

此外，我們常忽略「結構性反思」。聖誕的調整也可成為公民教育契機，在學校引導學生討論社區安全、制度保障的建設性思考，使哀悼延伸為培養下一代的社會關懷和責任感。

真正療癒，不是忘記，而是與傷痛並存，從中長出力量；讓節日成為愛的橋樑，城市方能重拾呼吸。長期卡在傷痛，會固化悲傷、裹足不前；若能讓愛流動，方能一起修復。

放下不是冷漠，而是化痛為愛，化教訓為力量，在聖誕中重生。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

