醫善同行｜改善斑禿　由調理肝腎做起

醫善同行｜彭子芯中醫師

都市人的脫髮問題比比皆是，除了影響儀容，背後亦可能揭示身體出現毛病。下文以斑禿為例子，闡述在中醫角度下的治療方法，重點不僅在於生髮，更在於調理患者體質，改善整體身體狀況。



斑禿又稱「油風」、「鬼剃頭」，患者會突然出現邊界清晰的圓形或橢圓形脫髮區域。脫髮區域的表面皮膚光滑，大多不痛不癢，亦無紅腫或鱗屑。除了頭皮，斑禿亦可能出現於身體任何長出毛髮的部位，例如眉毛、睫毛及鬍鬚等，只是單獨出現於非頭皮區域的斑禿較為少見。

斑禿可以發生於任何年齡的患者身上，尤以20-40歲的青壯年發病最為常見。以下三種人士有較高風險患上斑禿：

1. 有家族遺傳史或自身免疫疾病患者（例如甲狀腺疾病、白癜風、特應性皮炎）；

2. 備受長期或突發的重大精神壓力、情緒創傷人士；

3. 過敏體質人士，部分文獻研究顯示斑禿與過敏體質有一定關聯。

不少求診患者起初以為，頭上僅出現一兩片脫髮區，未有多加理會，最終病情惡化至「全禿」，即全部頭髮脫落。其實病症初發年齡較小、脫髮範圍廣泛，或脫髮區邊界不清、病期長、伴有指甲病變或有家族遺傳史等，進展為「全禿」的風險相對較高。

有一部分病症輕微的斑禿患者可以自行痊癒，即脫髮區域重新長出毛髮。但因沒有明確指標知道患者能否自癒，而且患上斑禿的病況因人而異，因此建議及早尋求治療，有望縮短病情，提高痊癒率、並降低復發風險。

要治療斑禿，中醫認為「髮為血之餘」、「腎其華在髮」、「肝藏血」，即毛髮的生長與肝、腎、氣血的盛衰密切相關。其根本病機大多屬於本虛標實。

斑禿主要病因病機如下：

1. 肝腎虧虛（根本）：先天不足或後天勞損，導致肝腎精血虧虛，毛髮失於濡養而脫落。這是久病、全禿的常見基礎。

2. 血熱生風（常見誘因）：青少年陽盛之體，或心緒煩擾、精神緊張，導致心肝火旺，血熱內盛，化燥生風，風動則髮落。此型多見於發病急、進展快的初期。

3. 濕熱蘊結：飲食不節（嗜食肥甘厚味、辛辣酒酪），損傷脾胃，濕熱內生，上蒸巔頂，阻塞毛竅，髮根失養而脫。脫髮區頭皮有時可見油光。

4. 瘀血阻絡：病程日久，「久病入絡」，氣血運行不暢，瘀血阻塞血絡，新血不能養髮。脫髮區可能伴有輕微刺痛感，或毛髮再生緩慢。

5. 氣血兩虛：脾胃虛弱或大病久病後，氣血生化不足，不能上榮於髮。

中醫會通過望、聞、問、切為患者診症。首先觀望患者的脫髮形態、臉色、舌苔狀況，繼而問診及把脈，查問發病誘因及症狀，例如口乾、失眠、煩躁及腰膝酸軟等等。

在治療斑禿方面，中醫強調 「內外合治，針藥並用」，以滋補肝腎、涼血祛風、活血化瘀等為基本療法。中醫治療不只在於重新長出毛髮，更在於整體調理體質，相信能降低復發率。中醫亦會建議患者治癒後繼續作鞏固治療，調理身體一段時間，保持健康生活方式。

具體中醫療法包括：

1. 內服中藥：

血熱風燥證：常用有涼血祛風功效中藥：生地、丹皮、赤芍、荊芥、防風等。

肝腎不足證：常用補益肝腎功效中藥：何首烏、菟絲子、枸杞子、女貞子、旱蓮草等。

氣血兩虛證：常用補氣益血中藥；黨參、黃芪、當歸、熟地等。

濕熱蘊結證：常用清熱祛濕功效中藥：薏仁、布渣葉、茵陳、黃芩等。

瘀血阻絡證：常用活血化瘀作用中藥：赤芍、丹皮、益母草、桃仁等。

2. 針灸治療：

局部針刺：在脫髮區域針刺，可引更多氣血上達頭皮毛囊，加強修復及生髮作用。

梅花針叩刺：輕度叩刺脫髮區，能活血通絡、激發毛囊活性。

微針治療：使用有增強毛囊功能、抗炎功效的草本精華，配合微針儀導入頭皮毛囊，對於頑固性斑禿效果顯著。

3. 外用療法：

中藥外搽：用側柏葉、骨碎補、紅花、薑黃等活血生髮藥物的精華塗擦患處。

曾有一名約40歲的女患者前來求診，她備受班禿問題困擾一年，每日平均脫髮逾百條，頭上約10片脫髮區域。經診症後，發現對方腎氣不足，有腹瀉及失眠問題，無疑是加重脫髮的重要原因。因此療法上除了促進生髮，並須兼治胃脾虛弱和心血不足，改善了腸胃及睡眠問題後，髮根有機會在足夠營養下重新於脫髮區域生長，脫髮量大減，身體狀況漸趨穩定。

此外，得知有坊間偏方指以辣椒及白蘭地等刺激生髮，但在中醫角度，並不建議自行使用這類刺激性強的方法。中醫雖也用生薑、川椒等辛溫之品外搽以溫通經絡，但必須在辨證的基礎上，掌握適當的濃度與方法。以辣椒及高濃度酒精等過度刺激頭皮，可能導致刺激性皮炎、毛囊炎。對於血熱或濕熱型斑禿患者，更無異火上澆油，可能加重病情。須注意治療方法必須因人而異，辨證施治，切勿盲目模仿。

要預防斑禿或避免復發，「調暢情志」是為第一要務。患者可以學習管理壓力，避免長期精神緊張，保持心情舒暢。其次是規律作息及均衡飲食，晚上11時至凌晨3時是肝膽經當令，此時沉睡有助滋養肝血。多食黑色食物（黑豆、黑芝麻、桑椹）有助補腎，亦可適量攝取優質蛋白，因頭髮主要成分是角蛋白。同時亦留意避免過度燙染、拉扯頭髮，減低頭髮損傷。當一旦發現脫髮，應及早尋求註冊中醫診治，避免耽誤病情。

作者彭子芯是「醫善同行」醫學顧問、註冊中醫師。



