宏福苑大火．來稿｜災難喚醒香港人的純潔善意

大埔宏福苑火災帶來悲傷，卻有溫暖光亮穿透黑暗，展現香港人「彼此互撐」的力量。以下真實場景，充滿堅定善意，令人動容，折射出社會心理學的智慧。



事發當天，附近居民立即衝上街，遞上濕毛巾、搬水替傷者清洗眼睛，也有人扶着長者撤離。他們互不相識，卻像一家人般緊緊相連，全力救人，互相扶持。

市民自發站在馬路中央指揮交通，清出通道，爭取救援時間。他們沒有制服，也沒有人指示，只靠大愛維持秩序，展現香港人在混亂中的默契與心意。

火災當晚，食肆送上熱飲湯水，便利店免費派水，餐廳送出兩百個飯盒，有人把剛進貨的麵包全數送出。小店的溫度，比霓虹更能照亮人心。

民間支援網絡迅速成形，有人統整物資需求，有社福界即時提供多元支援，也有專家分享創傷知情，即時接住最需要的人，展現常被低估的民間熱血。

這些場景，展現韌性，也與社會心理學呼應。

美國心理學家Darley 與 Latané 的「旁觀者介入理論」指出，人們在危機中會因「群體效應」而拒絕行動，但在高度城市連結的強烈社群感，人們卻因為「共享處境」而挺身而出。高密度的香港，就培養出彼此照應的文化，使人在災難中仗義相助。

知名社會學家 Mark Granovetter 的「弱連結的力量」亦指出，陌生人的互助，往往最能迅速形成支援網絡，跨越階層、背景、地域，使資訊與資源能即時流動。大埔火災後的民間自發迅速協作，正是弱連結在災後互助中的最佳體現，展示香港人平時看似冷漠，危難中卻見義勇為、拔刀相助。

災難心理學提醒我們：災難不是絕望，而是喚醒善意的契機。

香港近年歷經傷痛，但沒放棄彼此。再大的壓力與紛亂，只要生命受到威脅，大家仍古道熱腸站出來，守護最珍貴的──人。

熊熊烈火，燒不了大家熾熱的心。願我們把悲傷化作善意，把苦難化作連結，彼此成為照亮前路的明燈。

