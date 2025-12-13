宏福苑大火．來稿｜化痛為光五部曲——讓城市重建愛的力量

來稿作者：周華山



創傷後成長（Post-traumatic growth）由心理學家Richard Tedeschi和Lawrence Calhoun提出，強調人類的心理韌性。這既不美化創傷，也不強行壓抑悲傷，而是視之為促成生命反思和提升的契機。



經歷大埔宏福苑火災的重大打擊，我們雖深陷痛楚，但隨着內在沉澱，有人能從裂縫中生出新的認知。這絕非否定創傷的殘酷，也非催逼我們必須「變得更好」，而是打破舊有框架，調整心靈座標，建立更具韌性的生命定位。

應用這兩位學者的五個核心範疇，讓我們嘗試探索新視野，將痛楚化為力量：

一、個人成長：學會面對脆弱、接納情緒。

1. 這次讓我看見哪些過去忽略的情緒？

2. 可否更溫柔和誠實接納自身的脆弱？

3. 可否承認脆弱，容許自己被人關心？

二、人際關係：連結深層情感，主動求助。

1. 我值得關心哪些一直忽略的關係？

2. 我值得修補哪些有點疏遠的感情？

3. 可否在親友間主動發起愛的連結？

三、反思生命：重新排列生命定位的優次。

1. 我過去曾將什麼事情視為理所當然？

2. 我會如何調整人生方向與生活重心？

3. 我此刻將什麼視為生命最首要優先？

四、提升力量：發掘更具韌性的創造力。

1. 在最沮喪一刻，我其實有什麼選擇？

2. 什麼力量，讓我能面對生活的突變？

3. 什麼心態，讓我能夠持續逆境轉念？

五、重視心靈：探索生命本質和靈性出路。

1. 我對命運或緣分有什麼新的體會？

2. 我願意多思考生命存在的意義嗎？

3. 我來到這世界有什麼靈魂使命嗎？

成長與痛苦能夠並存，創傷後成長不代表傷痛會憑空消失，人可以同時感到極度悲傷，也經歷着內在轉化。同時，這不是必須達成的任務，更非康復的唯一標準。關鍵在於陪伴，讓我們依照自己的節奏回歸內在，承認傷痛，同時重新理解生命，建構更成熟的世界觀。

香港素以堅韌著稱，這絕非死命硬撐，而是跌倒後帶着柔軟的自愛，重新站立。災難過後，我們不必急於「變得正面」，只需更加真實，承認脆弱並互相扶持。當我們願意共同反思、彼此擁抱，光便會從裂縫中溫柔地生長出來。

