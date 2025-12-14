自在秘笈｜大寶冰室肉餅飯爆紅——後真相時代的反諷文化

自在秘笈｜周華山博士



元朗大寶冰室在網絡爆紅，從短片平台到社交媒體，只要打開手機，便看到市民無盡爆笑留言、拍片打卡。這家老店極其平凡，一碟肉餅飯（明明主打是蕃茄湯），卻迅速成為「全民話題」，反映城市急速巨變下的「身份尋索」；市民面對太多荒誕事件，網絡假新聞氾濫，網民乾脆以荒誕幽默二創消解無力，網上湧現大量反諷留言：「散水餅或生日首選是大寶冰室」、「肉餅飯信徒」、「聯合國認可的肉餅飯大使」，讓市民在後真相的扭曲、後火災的沉重中，找到集體搞笑點。「明知誇張、明知演戲，也苦中作樂」，關鍵不是肉餅飯，而是參與「集體荒謬遊戲」的反諷快感。



小店何以成為時代慰藉？

近年全城長期籠罩在集體壓抑的無奈，情緒急需出口；一碟平凡的蒸肉餅飯，其溫馨人情味，恰巧紓緩時代傷痛，成為暫時喘息的文化符號，難怪被急速放大；歌手盧瀚霆（Anson Lo）也在演唱會上「加持」，粉絲笑稱「教主認證的肉餅必須朝聖」、「條籠排到出屯門」。名人抽水看似偶然，卻符合社會心理學「權威從眾效應」的規律，使本已高溫的小店再爆紅。

香港熟悉景象逐漸流逝，大寶冰室喚起人們對「本土、真實、原始」的渴望。社會學家Daniel Boorstin提出「仿真偽物」（Pseudo-event）：在資訊被過度加工的年代，人們渴望未被AI修飾的現實。冰室的傳統外觀、樸素食物、舊式座位，成為抗拒虛假網絡資訊的集體投射。有人戲稱，走入大寶冰室像進入「時光隧道」，沒有濾鏡，只有真材實料蒸肉餅的茶記味。網絡瘋傳：「事實證明：大寶冰室擁有全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站，交通方便。」(這段名句已被翻譯為多國語言。)

肉餅也能挑動城市情緒？

近年，超市、網購、大財團壟斷零售，生活雖更便利，卻削弱街坊互動的人情味。預製菜普及後，市民對即叫即炒的傳統風味愈加珍惜，小店成為守護本土文化的情感寄託。大寶冰室爆紅，也是支持小店、對抗壟斷的集體投射；亦呼應心理學家Solomon Asch的從眾效應：演算法推送影片，Threads提升曝光，形成滾雪球式的群體行動；網路「假象」反而創造了現實「真象」，FOMO心態（Fear of Missing Out）驅動更多人親臨試食打卡。

當普通茶餐廳被吹捧為「亞洲第一」，引發強烈認知失調（Cognitive Dissonance）。荒誕與現實的矛盾，使人更想親身驗證，以減少心理失調。尤其是大埔火災帶來巨大悲傷，城市痛楚急需出口，荒誕笑點成為城市痛楚的最佳臨時出口。

爆紅背後的文化吶喊

城市景觀快速更替，不少地標悄然消失；無奈與傷痛難以釋放，人們便將情感投射到肉餅飯的家常味，在街巷小店中尋回文化根基。小店爆紅，成為無聲吶喊：「我們拒絕失去共同記憶。」心理學家Constantine Sedikides指出，懷舊能提升情緒穩定與身份連續性。當城市變陌生，人便依戀能承載記憶的場景。大寶冰室的港式飲食、摺枱摺凳、磚牆質感，把人拉回本土溫馨年代，填補急速變遷留下的心理落差；小店被賦予文化意義，彷彿在宣告：「我愛香港。」

蒸肉餅飯象徵高度熟悉的鄰里家常感，加上「肉餅梁朝偉、肉餅陳法拉、肉餅陳展鵬」等地道稱呼，網民蜂擁二次創作，形成公共空間的庶民文化盛宴，對抗過度科技化的包裝。有人笑言：「香港變晒，只剩番肉餅飯。」網絡Rap更唱道：「KOL全世界都爭相打卡轉發…出門仲有七條人龍唔X係呀嘛…元朗根，元朗魂，味道會令你想encore多陣。」連老闆也應接不暇，呼籲市民不要再瘋狂湧來。

全球化、移民潮與AI巨浪，加深人們對本土文化流逝的惋惜。追捧地道小店如同一場文化保育，也是集體身份認同的情感連結，像是守護城市的文化宣言——關乎我們如何面對失去、如何回望自身、如何在變動之中重新抓緊文化的根。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



