自在秘笈｜竹棚也何療癒社會　重建本土文化力量

香港元朗錦田村由十七位師傅搭建的「全球最大臨時搭建竹棚」，雖沒有官方與商業包裝，卻獲健力士世界紀錄；這不僅是工藝突破，更象徵本土文化的質樸力量。許多師傅甚至不知道自己參與世界級工程，只是默默把工作做好，展現典型小市民的踏實精神。



竹棚不光是建築，而是延續340年代代相傳的民間風俗，體現香港社會多元差異的底色，孕育本土文化工藝美學，兼容不同宗教、傳統與族群，正是香港多元文化的魅力。

根據波蘭社會心理學家Henri Tajfel提出的「集體身份認同」（Social Identity Theory）理論進行分析，竹棚讓香港人在近年沉鬱後，重新看見傳統文化的獨特韌性。即使集體迷惘，「香港人仍能做到世界第一」，重現每況愈下的城市底氣和自豪感，鼓勵我們安住本心、守護本分，凝聚集體力量，成為社會進步的螺絲釘。

火災後的象徵性力量

竹棚依靠技術、經驗與默契；在科技主導的年代，這份「雙手完成」的踏實感，對近年失落的市民格外重要。這次竹棚成果證明，只要善用傳統智慧，同心協力，仍能創造深厚成就，呼應美國心理學家Julian Rotter提出的「控制感」（Locus of Control）：我們的心態和選擇，最終塑造集體的成果。面對衝擊，首先回歸內在初心。

大埔火災帶來集體創傷，加深社會近年情緒低潮。竹棚作為象徵性的重建（Symbolic Reconstruction），背後的民間性、包容性與跨族群連結，充滿療癒力量，讓人們在困難時找到寄託，猶如一根定心錨，提醒我們：即使面對巨變，我們仍能掌握命運。外在或可摧毀，只要內在韌性猶在，心靈終能指引重建。

匠人精神薪火相傳

十七位師傅的默契合作，體現加拿大心理學家Albert Bandura提出的「集體效能感」（Collective Efficacy）。每一支竹、每一道扎，都是可見可觸的連結，創造腳踏實地的感染力。

竹棚工藝是過千年的工匠文化跨代傳承，在高速、速食的城市節奏中，以人手親自搭建，每一下拉緊、每一條扎索，都是生命投入的痕跡；這些工匠日復一日，堅守傳統文化根系，呼應德裔美籍發展心理學家Erik Erikson的「生產力」（Generativity）之說：用心承擔，深耕細作，傳承珍貴文化，讓生命超越自我。

竹棚便是這份集體生產力，堅持不渝，並向世界展現本地文化，值得我們珍惜和自豪。

深刻展現「集體反脆弱」

竹棚帶來集體鼓舞，民間傳統登上國際舞台，讓本土文化被世界看見，不因AI時代而消失；在近年壓力與哀傷中，見證踏實的文化成就，那份驕傲對香港是久違的感動。

竹棚同時展現《黑天鵝效應》作者Nassim Nicholas Taleb提出的「集體反脆弱」（Antifragility），在沒有巨額投資與政商背景下，十七位普通工匠共創世界紀錄，說明城市真正的力量來自默默耕耘的小人物——沒有喧嘩，只有日復一日的精進；不求光環，只求問心無愧的付出。

在集體疲累的年代，錦田竹棚如一道靜謐的彩虹，見證香港仍能向上，找回屬於自己的掌控感。竹棚文化的包容性、民間性、跨信仰性，承載不同文化與宗教，多元共生，正是香港的獨特美。只要如竹般謙卑扎根，如工匠般用心付出，即使微小如螺絲釘，也必能在天意流轉中，刻下自己獨特而堅實的生命印記。

能夠共同撐起香港的未來，盡是默默盡心盡力，用心支撐這個城市的每個小市民。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



