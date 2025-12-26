自在秘笈｜集體深呼吸的2025：在柔韌中轉彎，於清醒處重生

自在秘笈｜周華山



2025年的香港，是一口沉痛而悠長的深呼吸。這一年，無數香港人在撐、在拼、在調整步伐，內心並不輕鬆。同時，能走到今天，本身已是成就。就像完成一場高強度的長跑，身心俱疲，回頭看那個一直咬緊牙關、衝在前線的自己——我們值得好好欣賞自己。



「東方之珠」的光芒，絕非偶然。歷代港人憑雙手、汗水與韌性，一磚一瓦，砌築了獅子山下的傳奇。肯搏、肯捱、肯變，早已融入血脈，化為本能。在衝擊中求變，在限制中創新，用高效的應變力，撐起這座世界級城市。那種「無論如何搞掂佢」的精神，曾讓香港絕處逢生、攀上高峰。

柔韌才是底層力量

走到2025年底，再次轉彎；這次的考驗更深沉、更艱巨。有人轉行、有人離開，更多人開始內觀，承認生命的脆弱。在一個長期崇尚效率的城市，能夠誠實地說一句「我要靜下來調整」，正好是謙卑而勇敢的沉澱。

過去幾年的衝擊，深深刻進香港人的集體潛意識。大家覺察到，單靠意志硬撐，並不長久。真正強大，不是死捱，而是懂得調節、懂得轉彎，為自己留白，重新滋養生命，讓愛流動；這是一切成果的根基。

錦田那獲得健力士世界紀錄的巨型竹棚，不只是技術的巔峰，更是睿智的隱喻，是傳統智慧與工匠精神的極致展現。那份貼地而務實的堅持不渝，正是香港一路走來的底氣。

突如其來的大埔火災，震動全城。集體悲痛中，卻見證了社區自發支援、民間真摯守望。那種「平時各自修行、困難時八方支援」的默契，提醒我們：香港最珍貴的，遠不止速度，更是人與人最珍貴的連結。城市能否再度繁華，終究是由摯誠關懷和善良所維繫。

銀幕照見內心裂痕

2025年的香港影壇，恰好豎起幾面如實的鏡子。橫跨2024年到2025的《破地獄》，直視生死與和解，叩問：在高度現代化的夾縫中，如何安放傳統、穿越家族枷鎖、連結離去親人，重拾人性尊重和內心平靜？

《爸爸》像一聲低沉的回響，揭示長期積壓於家庭關係的裂痕——那些在壓力下無法言說的痛，如何一點一滴蠶食愛與理智。這份衝擊，持續滲透至2025。電影中家庭的崩裂，與大埔火災帶來的集體震撼，形成心痛的呼應。災難降臨時，人們才驚覺，許多關係早已在高壓生活中變得脆弱。《爸爸》提醒我們，失控並非偶然，而是長期集體忽視的結果；修復，也不可能獨自完成。

《世外》引領觀眾進入跨時空的心靈場域，直指生命深處的根本叩問：當一切彷彿早已「被命運安排」，人如何真正自主？誰來界定善良與邪惡？如何裁決歷史長河的罪與疚？這份困惑與掙扎，恰是許多香港人內心反覆撕扯的寫照。

「慢下來」不是退步

「慢下來，是否等於失去競爭力？」在一個以「快」聞名的城市，「慢」容易被誤解為懶散和退步。然而，用心慢活，有意識的調整，為了走得更穩、更遠。

就像竹棚搭建前的精密計算，災後社區有條不紊的重建，也像《破地獄》打破香港歷史票房紀錄前的用心籌備——那不是停滯，而是把時間埋進土壤的耕耘，在無人喝彩時深深扎根。

積蓄集體溫柔的力量

回顧2025，我們值得重新審視「幸福」的真諦。慢下來，並非荒廢；轉換賽道，亦非逃避，而是生命在尋覓更遼闊的天地。當舊有的成功模式漸顯局促，願意放下身段，調適方向，方為任重道遠的大智若愚。

走向2026，與其追求宏大目標，不如真誠擁抱自己：我們撐過、痛過，終於懂得疼惜自己，不再一味死撐，而是變動中重構，困境中沉澱，活出謙卑而堅韌的美善。

2025，是集體深呼吸的一年。深深吸氣，積蓄力量；緩緩呼氣，卸下不再合身的重擔。願每一位香港人，沉澱過後，帶著清醒的溫柔與堅韌，共創生命的美善。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



