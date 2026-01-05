委內瑞拉．來稿｜馬杜羅被捕——美國霸權對全球秩序的毀滅性衝擊

來稿作者：區漢宗



2026年1月3日，美國以所謂「毒品恐怖主義」等罪名，對主權國家委內瑞拉發動大規模軍事襲擊，並非法拘捕、強行帶離其合法總統尼古拉斯·馬杜羅。此舉並非孤立事件，而是美國長期以來奉行單邊主義、干涉主義和新門羅主義的必然產物，是其維護全球霸權、踐踏國際法基本原則、掠奪他國資源的又一次赤裸裸的展示。這一行徑不僅粗暴侵犯了委內瑞拉的主權和領土完整，嚴重違背了《聯合國憲章》的宗旨和原則，更對當代國際關係基本準則、全球戰略穩定以及發展中國家安全構成了前所未有的嚴峻挑戰。



資源掠奪的遮羞布

美國武力綁架委內瑞拉總統馬杜羅，絕非其所宣稱的「正義之舉」，而是其霸權邏輯和叢林法則的又一次瘋狂演繹。其意圖在於掠奪資源、鞏固後院、踐踏規則、威懾異己。所謂指控不過是欲加之罪，其法理基礎蕩然無存。這一行徑不僅將委內瑞拉推向深淵，更動搖了現代國際體系的根基，對世界和平與發展構成嚴重威脅。

歷史已經並將繼續證明，任何依靠武力與強權維持的單極秩序都是不穩固且不得人心的。國際社會必須團結起來，共同抵制這種倒行逆施，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護國際關係民主化進程，推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。這是對委內瑞拉人民負責，也是對世界未來負責。

美國此次行動的「突發性」僅在於其形式之極端，但其戰略意圖與長期準備早已有跡可循，根植於其地緣政治野心與資源掠奪的歷史傳統。

鮮血染就的後院史

委內瑞拉擁有全球已探明最大規模的石油儲量。馬杜羅總統及其領導的左翼政府始終堅持資源主權，其石油政策與美國的能源戰略和跨國資本利益存在根本性衝突。特朗普政府上台後，將「能源主導」置於核心，對委內瑞拉的經濟封鎖、金融制裁和海上攔截不斷升級，根本目的正是迫使委政權更迭，從而控制其油氣資源，服務於美國的經濟利益和全球戰略。委內瑞拉政府發表聲明反對美國「以武力奪取委內瑞拉石油資源為目的」，正是一針見血地揭示了問題的本質。美國司法部長對馬杜羅的指控，不過是其為赤裸裸的掠奪行為披上的一件「法律」外衣，其荒誕性與選擇性司法特徵暴露無遺——正如報道所指，並無確鑿證據證明馬杜羅直接指揮販毒，且委內瑞拉並非美國毒品主要來源地。

拉丁美洲一直被美國視為其「後院」，任何不願俯首聽命、堅持獨立自主發展的左翼或進步政府，都成為其眼中釘。從推翻瓜地馬拉阿本斯政府（1954）、入侵多明尼加（1965）、顛覆智利阿連德政府（1973）、入侵格瑞那達（1983）、捉拿巴拿馬諾列加（1990），到支持顛覆尼加拉瓜桑地諾陣線，美國在拉美的干涉史血跡斑斑。特朗普政府時期的「極限施壓」未能迫使馬杜羅下台，此次直接軍事綁架，意在通過「斬首行動」製造既成事實，徹底清除反美政權，震懾地區內外其他不屈從於美國意志的國家，重塑美國在「後院」的絕對主導權。

「強權即公理」的政治劇

美國對馬杜羅總統的指控，是一出精心編排的政治法律鬧劇，完全不具備國際法和美國國內法上的正當性。根據國際法，國家元首在任期間享有管轄豁免權，這是國家主權平等原則的體現。美國未經聯合國授權，動用武力拘捕他國在任元首，是嚴重的國際不法行為，構成了對國際法基石的根本性破壞。此舉開創了極為惡劣的先例，意味着任何國家的領導人都可能因美國單方面認定的罪名而面臨被武力抓捕的威脅，世界將退回「強權即公理」的野蠻時代。

美國依據其國內法，對發生在其他主權國家領土上的行為行使所謂的「長臂管轄」，本身就是對其國內法域外效力的無限擴張，是對他國司法主權的蔑視。將馬杜羅及其政府指控為「外國恐怖組織」，更是將反恐議題徹底政治化、武器化。這種基於政治動機的「定罪」，完全背離了司法獨立和證據裁判原則。

雙重標準的禁毒幌子

美國自身是全球最大的毒品消費國，其國內毒品氾濫問題根源在於其自身的社會治理失敗。美國歷史上不乏為達成地緣政治目的而與毒販合作的記錄（如尼加拉瓜反政府武裝涉毒案）。此次以「緝毒」為名行顛覆之實，與其在阿富汗等地與涉及毒品貿易的勢力合作形成鮮明對比。這種「合則用，不合則緝」的雙重標準，徹底暴露了其「禁毒」幌子的虛偽性。美國的暴行將給委內瑞拉、拉丁美洲乃至全球帶來極其嚴重和不確定的後果。

面對這一嚴重事件，國際社會必須發出明確、公正的聲音，共同維護國際公平正義。必須堅決捍衛聯合國憲章宗旨和原則：各國應共同敦促美國立即停止一切非法軍事行動，無條件釋放馬杜羅總統，尊重委內瑞拉的國家主權、獨立和領土完整。聯合國安理會應就此召開緊急會議，絕大多數成員國應依據國際法表明嚴正立場。

構建新型關係的必然選擇

委內瑞拉的前途命運應由委內瑞拉人民自主決定。外部勢力，特別是通過武力手段強加的政治解決方案，不僅非法，也絕不會帶來持久和平與穩定。國際社會應鼓勵委內瑞拉各方通過包容性政治對話，在憲法和法律框架內解決分歧。

國際社會應共同抵制這種公然踐踏國際法和國際關係基本準則的行徑，反對任何國家以任何藉口干涉他國內政、顛覆他國合法政府。這是維護世界和平、促進共同發展的必然要求。

中國一貫主張國家不分大小、強弱、貧富一律平等，堅決反對任何國家使用武力或以武力相威脅處理國際關係，反對任何形式的霸權主義和強權政治。中國呼籲有關各方保持冷靜克制，通過和平對話解決分歧，避免採取導致局勢進一步升級的行動。中國將繼續堅定支持維護《聯合國憲章》的權威，支援國際社會為恢復委內瑞拉及地區的和平穩定所作的努力。只有回到國際法和國際關係基本準則的正確軌道上來，才能避免世界陷入更大的混亂與災難。

作者區漢宗是香港媒體人。



