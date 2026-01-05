委內瑞拉．來稿｜帝國主義的再現　國際秩序的教訓

來稿作者：龍子明



2026年1月3日，美國特種部隊在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動突襲，逮捕總統馬杜羅及其夫人，並將其押送至美國受審。此舉不僅震驚全球，更引發國際社會對「主權」、「國際法」、「霸權邏輯」的激烈爭論。聯合國秘書長古特雷斯直言此舉樹立「危險先例」，中國、俄羅斯、巴西、非洲聯盟等多方強烈譴責，美國盟友則態度分裂。這場「軍事斬首」事件，既是地緣政治的劇烈震盪，也是國際秩序的深刻警訊。



特朗普將此次行動稱為「精彩傑作」，並暗示對哥倫比亞、古巴、墨西哥採取類似軍事行動。這種言論揭示了美國「和平」偽裝下的霸權邏輯。美國政府繞過聯合國安理會授權及美國國會批准，直接發動軍事行動。CNN評價此舉是「無限制權力的赤裸展示」。美國一邊標榜國際規則，一邊肆意踐踏主權，凸顯其雙標本質。媒體形容此次軍事擴張是特朗普版本的「門羅主義」——美國將西半球置於外交政策的中心，重新擁抱干預主義，顯示其帝國主義本質。

聯合國秘書長古特雷斯批評此舉樹立「危險先例」。安理會召開緊急會議，顯示國際社會對此高度關注。中國、俄羅斯、巴西、非洲聯盟等多方強烈譴責，認為美國行徑違反國際法和國際關係基本準則，要求立即釋放馬杜羅夫婦。

事件凸顯國際法在強權面前的無力。當「叢林法則」取代國際準則，沒有任何主權國家是安全的。委內瑞拉擁有全球最大的石油儲備，國土面積達91萬平方公里，人口約2,800萬。然而，這些「硬實力」並未轉化為有效的防禦能力。軍事力量懸殊，使其在面對美國特種部隊的突襲時幾乎毫無還手之力。

國際政治的殘酷在於，資源與人口若無法轉化為防禦能力，便會成為強國覬覦的目標。委內瑞拉的案例再次印證「國防薄弱等於引頸受戮」的教訓。這不僅是委內瑞拉的悲劇，也是所有中小國家的警鐘。

馬杜羅在82分鐘內被抓捕，象徵着國家主權的徹底失守。這一事件在國際法框架下幾乎無法辯護，因為它直接挑戰了「國家元首不可侵犯」的基本原則。

美軍行動的高效令人懷疑存在「內應」。歷史上，以色列對伊朗的空襲往往依賴情報滲透，美國此次能深入首都抓捕總統，極可能獲得委內瑞拉內部勢力的配合。委內瑞拉反對派在西方支持下長期活躍，甚至有領袖獲得2025年諾貝爾和平獎提名，顯示國家內部的深刻撕裂。這種撕裂為外部勢力介入提供了天然的突破口。歷史一再證明：堡壘最易從內部攻破。當守護者主動打開城門，再堅固的防禦也會瞬間崩塌。委內瑞拉的失敗，既是外部壓力的結果，更是內部分裂的惡果。

墨西哥諺語「離上帝太遠，離美國太近」，在此刻顯得格外沉重。委內瑞拉事件是拉美國家的惡夢，因為美國隨時可能介入。美國從「軍事突襲」到「接管政權」再到「資本進駐」，展示完整的「現代海盜邏輯」。這是帝國主義的再現，威脅全球和平。當國際法失效，當霸權邏輯主導，全球安全將陷入危機。這不僅是委內瑞拉的悲劇，也是世界的警訊。

美國行徑讓世界重新回到野蠻掠奪的殖民時代。這是對歷史的倒退，也是對文明的挑戰。當「和平」成為霸權的偽裝，當「自由」成為干預的藉口，國際倫理便徹底崩塌。這是對人類共同價值的背叛。唯有強化國防、凝聚內部共識、識破霸權雙標，中小國家才能避免成為下一個犧牲品。這是委內瑞拉事件留給世界的最大教訓。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席。



