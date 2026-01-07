來稿｜話語霸權解構二：看穿美國對台戰略的概念偷換與焦土算計

來稿作者：忘齋



在《來稿｜話語霸權解構一：美帝是崩潰化還是堡壘化？》關於委內瑞拉的分析中，《香港01》編輯部將美國的戰略回防總結為「更殘酷的焦土消耗」。這引發一個核心疑問：為什麼自詡為「民主保護者」的霸權，會制定出讓夥伴變成焦土的戰略？



面對近期台海局勢的劇烈震盪，若我們拋棄傳統的情感視角，改以「全棧架構師」（Full-Stack Architect）的眼光進行審計，會發現這一切並非混亂，而是兩套精密並行的程式：一套是概念的重新封裝軟體層，將內戰遺留問題轉譯為「國際侵略」；另一套是資產的風險隔離硬體層，通過掏空核心資產，將剩餘的台灣島改造為用完即棄的耗材。

這就是隱藏在「民主」外衣下的底層代碼：話語霸權不僅控制了我們對「正義」的定義（概念偷換），更進一步鎖定了我們對「命運」的物理路徑（焦土算計）。

軟體層：掩蓋底層邏輯的話術

在西方的敘事介面上，台海問題被渲染為「民主台灣 vs 專制中國」的對抗，並時刻暗示着一場類似烏克蘭式的「潛在侵略」。然而，這種渲染掩蓋了底層的源代碼（Source Code）。

若我們回溯歷史，台海問題的本質是1949年中國內戰的歷史遺留問題。這是一個主權國家內部的政權之爭，而非兩個主權國家之間的領土兼併。聯合國第2758號決議及全球183個建交國的立場，均確認了這以「一個中國」為基礎的共識協議。

然而，話語霸權的高明之處，在於執行了一次「概念偷換」（Concept Swap）：

去歷史化： 刪除「內戰」的歷史日誌，切斷兩岸的法理連結。

國際化： 將內部事務重新封裝為「國際地緣危機」。

道德化： 給一方貼上「民主」標籤，給另一方貼上「侵略者」標籤。

通過這三步操作，美國成功地將「干涉他國內政」重新命名為「維護區域和平」。這不僅為外部勢力的介入提供了道德憑證，更可怕的是，它鎖死了系統的輸出路徑——因為你不能與「侵略者」談判，你的系統只能運行對抗邏輯。

硬體層：冷酷風險管控的算計

我們或許低估了霸權在資產處置上的算法理性。

以台灣引以為傲的「矽盾」——台積電（TSMC）為例。若我們冷靜審計其股權結構表，會發現一個尷尬的事實：台積電的外資持股比例長期超過 70%，其中絕大部分來自美歐資本。

從資本屬性上看，這更像是一家「物理位置在台灣的西方伺服器」。

這就解釋了為什麼美國的動作如此分裂：一方面強力推動台積電到亞利桑那進行「異地備份」（Off-site Backup），另一方面又有美國眾議員如Seth Moulton公開提出「戰時炸毀台積電」（以進行資產清算）。

這不是精神分裂，這是冷酷的風險控管。在美國的戰略資產負債表上，先進製程是必須帶走的「核心數據」，而帶不走的廠房與台灣土地，則被劃歸為「風險資產」。對於後者，最佳的處置方式不是保全，而是「豪豬化」——將其武裝成帶刺的障礙物，從而最大化對手（中國大陸）的運算成本。

這解釋了為何美國推銷給台灣的武器，從早期的制海制空（防禦），轉向了現在的佈雷系統與單兵導彈（巷戰）。這不是為了保護島上的生命，而是為了在資產轉移後，最大化剩餘價值的「交換比」。

政治物理學的無奈

我們必須警惕的是，這套「概念偷換」與「軍事武裝」的組合拳，實際上正在增加系統崩潰（戰爭）的機率。

這不僅僅是策略問題，更是「政治物理學」的必然。在力量對比極度懸殊（中國大陸與台灣的體量差距）的物理場中，任何理性的賽局模型都會顯示：弱勢一方的最優解是尋求談判與政治解決。但外部勢力的介入製造了巨大的「虛假訊號」，干擾了內部的風險評估。

這種策略最諷刺、也最悲劇的結果是：那些高喊「保衛台灣」的話術，恰恰是將台灣推向戰火的推手。它封死了和平的大門，將局勢鎖定在「必然衝突」的軌道上。

對於個體而言，這是一種深沉的無奈。沒有人願意經歷戰爭，但在地緣政治的巨大引力場中，個體的意願往往被結構性的力量所碾碎。我們就像被綁定在高速列車上的乘客，雖然不想撞車，但軌道（外部挑唆）與慣性（內部民粹）正在將我們推向終點。

戰略絆馬索的可能

如果說委內瑞拉的遭遇讓我們看清了霸權的「回防」，那麼台海的局勢則讓我們看清了霸權的「算計」——為了利益可以犧牲「盟友」。

我們必須意識到，委內瑞拉的「斬首行動」並非孤立事件。誠如有評論指出，這被視為美帝為延緩自身崩塌而發動的「掠奪性輸血」——但我認為還需補充一層：這不單是為了掠奪資源，更是精密的「寒蟬效應」實驗與「供應鏈阻斷」（Supply Chain Interdiction）。

美國自頁岩油革命後早已實現能源自足，它在委內瑞拉的目標並非「獲取」，而是「破壞」——破壞對手的能源供應鏈，並向全球南方廣播恐懼訊號。

當這套「只破壞、不建設」的邏輯運行於台海時，其目標便不再是保護台灣的繁榮，而是將這座島嶼轉化為巨大的「戰略絆馬索」。所謂的豪豬戰略，本質上就是針對中國的「拒止服務攻擊」（Denial of Service）：寧可讓這裏成為焦土，也要切斷對手的發展路徑。

更新我們的預測引擎

作為身處這場地緣風暴邊緣的香港觀察者，我們最需要的不是廉價的樂觀，而是立刻更新我們的「預測引擎」（Prediction Engine）。

若是繼續依賴「矽盾護體」的舊模型，或是沉迷於「霸權即將自行瓦解」這類不切實際的幻想來運算未來，當殘酷的現實——也就是戰爭——真的發生時，那巨大的「預測誤差」（Prediction Error），將是我們無法承受的。

看穿這層「民主話術」的迷霧，理解那些支配區域命運的政治物理法則，或許無法讓我們改變引力場，但至少能讓我們保持清醒，拒絕成為那個在別人棋盤上盲目叫好的看客。

