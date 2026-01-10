來稿｜從元旦衝突到上水襲警案：解碼香港青年情緒地雷

來稿作者：羅浚軒



踏入新一年，本港接連出現兩宗觸目事件：2026年元旦凌晨，觀塘海濱長廊兩名少女在公眾地方疑涉施襲，期間有人圍觀；1月3日凌晨，上水發生持刀襲警案，一名32歲內地女子據報因手機沒電，未能以微信支付，用膳後情緒激動，衝入廚房取出約30厘米長刀與鉸剪揮舞，並涉嫌以刀損毀一部手提電話。兩案性質不同，卻同樣反映情緒失衡與衝動行為風險，為本港精神健康敲響警號：青少年與基層市民在壓力高企下，是否得到足夠而可及的支援？



學生求助意識偏低

社會服務界近年持續關注學生情緒。香港社會服務聯會委託香港政策研究所在2025年2至4月，進行「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助行為研究」，覆蓋本港13間中學。結果顯示，在高壓考試環境下，學生普遍出現心理困擾，近四成受訪者呈現焦慮或抑鬱症狀；而家庭支持不足與求助意願偏低，是情緒惡化的重要風險因素。

保良局青少年事務部於2024/25學年的「初中學生對校園事件的適應」調查亦指出，校內測驗與考試是主要壓力來源；約四成受訪者在新學期初出現緊張、憂慮、煩悶、焦躁或挫敗等情緒。更值得關注的是，不少學生在情緒低落時傾向不向他人透露，延誤了早期介入的黃金時間。

心理發展容易迷失

觀塘少女個案被指涉及網上感情糾紛與謠言，社交媒體的言語衝突延伸至現實世界，最終演變為人身傷害，折射出部分青少年在價值判斷、情緒調節與人際衝突處理上的脆弱。至於上水襲警個案，涉事女子疑因支付受阻而情緒失控並動用危險工具，顯示日常壓力、挫折耐受與求助渠道不足可能交織成風險。若能在早期取得協助或接觸到合適服務，事態或有機會降溫。

年輕人正值找尋自我理解、認識自我以發展未來的人生階段，需要加強自尊和建立自我實現。德裔美籍著名心理學家Erik Homburger Erikson提出的「伊埃里克森心理社會發展理論」指出，青春期核心任務是建立自我認同；若缺乏正向回饋與安全環境，易出現角色混淆與情緒困擾。馬斯洛（Maslow）需求層次亦提示，當歸屬與尊重需求未獲滿足，自我實現難以展開。校園競爭、家庭期望與社交媒體放大的比較壓力，令部分年輕人難以獲得穩定支持社交網絡，並將負面情緒外化為衝突與攻擊。

加強三層應急機制

教育局三層應急機制自2025年12月1日起於全港中學「恆常化實施」。這個機制支援有精神健康需要的學生，並協助學校實施全校參與模式，以「普及性」、「選擇性」及「針對性」三個層面，促進學生的精神健康。但是，比起精神健康，面對人不是獨立個體，而是群體動物。讓中學生認識和管理社交情緒入手，利用社交情緒介入，有效緩解焦慮與絕望感等自殺危險風險，對青少年的身心健康產生長遠影響，提升個人抗逆力。

先將情緒心理健康價值加入學校課程，能夠提升自我認識、自我管理、社交意識、社交技巧及負責任決策的性格，培養學生理解及管理情緒、建立正向關係、作出決定及實現個人與集體目標所需的知識、態度及技巧。

不做情緒的旁觀者

除了加強三層應急機制，作為準社工，我亦建議家長多關懷自己子女情緒；家人亦可以多關注其他家人，小至日常生活，大至職業社交，嘗試留意一些行為，見微知著；亦建議在綜合家庭社區中心和學校可加強教育心理學家及其他專業人士，提供全面及綜合性的心理服務，務求提升應對不同年齡人群精神健康能力，以照顧學生的不同需要。

為了讓一群準社工、實習學生社工或教育心理學及其他心理學相關學科（本科生及研究生)，建議政府或非政府組織，可以提供精神健康及青少年心理實務課程或提供津貼作参與更多專業課程。長遠而言，應該吸引更多海外專家教育心理學家來港，就精神健康及心理健康問題，提供長遠意見及完善精神健康及心理健康課程版圖。

願2026年，政府、教育界，社福界共同持續合作，持續規劃精神健康課程。多一點精神健康課程，少一點心理問題個案。多一點關心他人，少一點忽略旁觀。多主動伸出援手，迎接新一年。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



