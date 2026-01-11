自在秘笈｜一盅兩件的港式智慧　和而不爭的點心文化

自在秘笈｜周華山博士

國際熱播的廚藝競技節目《黑白大廚》，把烹飪塑造成高度戲劇化的大師對決。勝負、淘汰與評分被巧妙地編織進每一道菜之中。觀眾欣賞精湛廚藝，也被引進一套以卓越爭勝為核心的價值觀，有人要被淘汰，方能有人勝出。飲食文化，如果穿越這套成敗競爭體系，而長期滋養人心，將是怎樣一番風景？



港式點心的陪伴

港式點心，或許提供溫柔而睿智的選擇。

對香港人而言，點心不僅是食物，更是生活日常的相隨與慰藉。心理學研究早已指出，穩定的日常儀式能有效降低焦慮，建立內在安全感。

「一盅兩件」並不追求競技式瞬間驚艷，而是在無數早晨與周末，默默支撐着整座城市的日常運轉。這種穩定的陪伴，正是快節奏都市生活最珍貴的心理資源。

沒有主角的餐桌

在點心桌上，沒有主角，沒有人要證明自己。所有點心被放在桌上，人人自由取用，想吃什麼便夾什麼，不必解釋，無須遷就。這種進食方式看似隨意，其實有效降低人際間的權力位階與表現焦慮。

在西餐場合，面前是自己那一份，吃什麼、吃多少、快或慢，都是獨自行動。港式點心桌前，食物是共享的，焦點是分散的，容許多元差異的互動。當大家為同一籠蝦餃的鮮美而讚嘆，為同一碟燒賣的紮實而滿足，人與人的連結，就在這共享的味覺體驗中拉近。

點心承載的精神

每一款經典點心，都像是香港集體性格的味覺印記，默默訴說着這座城市的生命經驗。

蝦餃：晶瑩剔透的薄皮下，蝦仁若隱若現，體現了有限資源下追求精準分寸的智慧。

燒賣：黃色薄皮裹着紮實肉餡，頂端點綴橙紅蟹籽，是港人務實精神不忘點綴的情趣。

叉燒包：在蒸騰壓力下綻開的「開口笑」，象徵身處逆境仍守護幽默與韌性的生命力。

蛋撻：融合中西的溫柔甜意，成為都市人奔波日常中，最可靠的暖心慰藉。

腸粉：柔滑細膩，能包裹蝦仁、牛肉、叉燒等餡料，任何配搭皆美，恰如兼容並包的城市精神。

一起分享的藝術

港式飲茶講究的是「隨意而不隨便」。點心款式繁多，既有傳統，也有創新，但核心始終是分享。輪流取用、互相斟茶、看見長輩茶杯空了便自然添滿；看似微小的動作，構成一套不必言說的情感默契。

社會心理學指出，這類微少互惠，有效增進信任與親密感。熱茶的香氣與蒸籠的白煙，讓情感在溫熱中流動。「飲茶」成為許多個人與家庭，固定而溫潤的生活儀式。即使獨自飲茶也不突兀，人聲鼎沸反而成為令人安心的背景音，讓人得以在群體中與自己靜靜相處。

健康長壽的智慧

港式點心以蒸煮為主、口味清淡，卻非單調乏味。這種飲食方式背後，其實藏着淳樸而健康的生活哲學，從不追求一時濃烈刺激，而是長久的舒適與平衡。就像點心桌上的相處之道，不必爭先恐後，不必聲嘶力竭，細水長流反而更能滋養身心。

這份對清淡和健康的堅持，有助香港長年位居全球最長壽地區，女性平均壽命88歲、男性83歲。清淡飲食與健康心態，本就相輔相成。

和而不爭的溫柔

《黑白大廚》呈現世界巔峰大廚的專業競逐，港式點心則體現「和而不爭」的分享美學。與螢幕上不斷被淘汰的料理競技相比，點心桌前，沒有殘酷的淘汰賽，也沒有評審的分數，只有溫暖的熱茶與人情。

在凡事都要比較和爭勝的時代，點心文化提醒我們：生活還有另一種可能。在這裏，沒有人需要被淘汰，每個人都有自己的位置，不論熱鬧與安靜，各得其所。這或許正是港式點心帶給我們最珍貴、最溫柔的啟示。在這溫潤的蒸氣中，我們擁抱平凡的美好，讓心靈如點心般柔軟，溫柔承載彼此。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



