物流署買冒牌水．來稿｜政府公務員與市場打工仔

來稿作者：盧娣



物流署採購冒牌水醜聞，歷經多月調查，結果終於昨天（1月20日）由兩位局長「揭盅」。調查結論是三名物流署職員（含一名首長級）因「警覺性及分析力」不足，面臨紀律聆訊及「停增薪點」，但當局拒絕公開涉事官員身份；而時任物流署署長陳嘉信，則被認為沒有疏忽而只是被撤回銀紫荊星章。一宗涉及政府聲譽的醜聞，以如此輕輕懲處落幕，恐怕加深外界對公務員體系的負面印象。



拒絕公開失職公職人員身份的理由竟是「私隱」。在打工仔的世界裏，這是天方夜譚。若在私人企業犯下嚴重錯誤，輕則降職記過，重則即時解僱，還得承受業界名聲受損的代價。但公務員犯錯，竟能躲在「私隱」後方，連名字都不必曝光。領取由納稅人繳納的高薪厚祿，卻連最基本的透明度都欠奉？

局長一句「缺乏警覺性在部門中具有普遍性」，聽在市民耳裏格外刺耳。如果一個部門的問題是「普遍」的，那麼領導該部門的主管又是否領導無方呢？在商界，若「部門普遍無能」，高層必須負責、檢討、甚至引咎辭職。絕不可能像物流署那樣，只對時任物流署署長陳嘉信「撤回獎勵」。

當局或會辯解，對於三名未能及時識別明顯不妥之處的公職人員，目前將會停發增薪點作為懲罰，後續也將按照公務員機率研訊裁決結果再作懲處；然而，這對於接近頂薪的官員而言，根本就是無關痛癢。對比私人市場，一次誤判可能就是飯碗不保。

香港打工仔習慣了高壓與問責，公務員體制卻容許能力有缺失者尸位素餐。這種「權責不對等」的現實景象，反映香港最穩定的工作，已經穩定到根本不需要為結果負責。

冒牌水風波揭示了部門首長責任制的虛化，面對如此失誤，仍是習慣以程序遮羞、以內部處分交差。更令人不解的，是那種「我已經交代了」的姿態，試問市民怎會「收貨」？

今日是冒牌水，明日又是什麼？宏福苑那場奪命火災，政府信誓旦旦要「查到盡」。如今進度如何？責任誰負？還是會像這次一樣，以「有改善空間」這種官腔草草結尾？宏福苑失去的是生命，冒牌水失去的是信任。兩者同樣沉重，政府是否又要再一次「輕輕放下」？

作者筆名盧娣，是一名有份納稅的普通打工仔。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。


