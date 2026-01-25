自在秘笈｜當溫柔走進災後世界——「華德福」的療癒根源

自在秘笈｜周華山博士

在砲火剛停的城市邊緣、在擠滿帳篷的營地、在空氣仍殘留焦味的社區裏，有一群人靜靜地坐在地上。他們不是記者，不是醫生，卻陪孩子畫畫、拍手、唱歌，或安靜地一起呼吸。



他們是德國慈善機構「無國界緊急教育」（Emergency Pedagogy without Border），20多年來，走遍全球50多個飽受戰亂、饑荒、地震與火災創傷的地方，用最溫柔、淳樸的遊戲、藝術、律動與節奏，陪伴孩子與家庭，找回對世界的安全感。

用藝術，接住說不出的痛

在黎巴嫩，一名七歲男孩在空襲中失去父母與家園。他緊緊抱着一塊破布，從此不再說話。療癒師沒有逼他開口，卻在地上鋪開畫紙，輕輕地敲着節奏，一起唱歌、舞動。幾天後，男孩第一次拿起深色蠟筆，畫了一棟沒有屋頂的房子。那不是悲傷的終點，而是療癒的開始，讓無法說出口的巨大痛楚，終於找到容身之處。

2023年土耳其大地震，無數孩子一夕失去所有。「無國界緊急教育」的夥伴來到倒塌的房屋旁，用隨手可得的泥土、木頭、圍欄，陪孩子玩，透過簡單而真實的遊戲，讓孩子冰封的心，慢慢感受到溫度。

在烏克蘭的戰地，一位母親瞬間失去孩子。她每天呆坐角落，眼神空洞。療癒師邀請她和鄰居一起揉捏泥土、律動、呼吸、重複…… 慢慢地，眼淚流下來了。她重新感覺到身體、感覺到身邊的人。

在這裡，藝術不是技巧，而是一條通往內在力量的路。

華德福的療癒根源

2008 年汶川地震後，國際人道救援團隊進入災區，陪伴失去父母的孩子，用繪畫與律動重建安全感，不是忘記創傷，而是被理解和陪伴的狀態下，重新感受生命的節奏。

這樣的獨特療癒方式，源自深厚的實證研究根源，就是「華德福教育」。自1919年第一所華德福學校成立以來，這套教育始終強調「身、心、靈」的整體發展，透過藝術、節奏、故事與手作，培養人內在的韌性、創造力和復原力。

「無國界緊急教育」，正是將這份以人為本的精神，帶進各地破碎的現場。

兩個月前，大埔的一場火，燒痛了香港人的心。「無國界緊急教育」主動來港，不是進行治療，而是渴望透過社區中的藝術與陪伴，為孩子、家長與大人，創造一個可以慢慢安頓的空間。

他們將會分享「創傷知情」與「緊急教育」的實務體驗和操作方法。

國際關懷大埔火災

1月28到2月2日，在香港各區有十多場免費的社區聚會。最難得是每場聚會，九位經驗豐富的國際療癒師都會「全員到齊」，一起陪伴、用心分享。這在國際救援中，極少見到。活動對全港開放，無論是小朋友、爸媽、青少年還是長者，都可以免費參加。

這些分享會，不談政治、宗教，不涉及金錢利益，純粹是透過溫柔的繪畫、遊戲、舞動，體驗式學習，真心陪伴；活動英語進行，廣東話同步翻譯。

在這個充滿變動與不安的時代，藝術尤如一雙溫柔的手，接住我們內心深處的痛，讓彼此感受到並不孤單。這是一份向香港發出的邀請：邀請我們在理解中相遇，在連結中同行，踏實地走向復原。

真正復原，從來不是「變得堅強」，而是溫柔地對待自己。即使破碎，生命依然渴望連結；即使疲憊，內心仍然讓愛流動。當一個人被接住，關係開始修和，社群開始復原；當溫柔重新流動，城市也能重新呼吸。讓我們在彼此的理解與陪伴之中，慢慢找回那份曾經熟悉的溫暖與韌性，讓真善美再次在城市中生根。

活動報名連結：https://forms.gle/MVYbkW6fuFRWVEKa9

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



