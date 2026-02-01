醫善同行｜新年開餐易食滯　進食七分飽為妙

醫善同行｜盧志文中醫師

新年將至，家家戶戶相聚於飯桌前，齊食團年飯，共享家庭樂。不過大快朵頤之後，可能出現「食滯」，引起脾胃不適。其實進食以「七分飽」為妙，無須「食到盡」，飯後亦可適當散步「消滯」。下文將從中醫角度簡介「食滯」的病理及分享緩解之法。



「醫善同行」醫學顧問、盧志文中醫師。（醫善同行提供）

「食滯」在中醫角度稱為「傷食」。當飲食不定時或不定量，進食過量或過快，進食的食物過於油膩生冷，就容易積於腸胃未及消化，形成「脾失健運、胃失和降」情況，傷及脾胃，引起消化系統問題。

剛才提到新年佳節，各種飯局例如團年飯及開年飯等接踵而來，但注意享受美食之餘，亦要量力而為，避免食滯。食滯的常見症狀包括食慾不振、胃脹、噯氣、反酸、口臭、疲倦，甚至胃痛、嘔吐、泄瀉或便秘等等。

除了上述飲食不節而食滯之外，脾胃虛弱人士及肝氣鬱結人士，亦會容易因消化功能較差，或腸胃運化備受影響而導致食滯。

食滯與消化能力有莫大關係，坊間普遍認為只有新陳代謝較慢的長者較容易食滯。事實上，無論老中青，甚至幼兒都是食滯的高危群組。長者的確因為新陳代謝較慢及運動較少，導致消化過程較慢，容易消化不良。但中年及青年亦可能因為上班要久坐而較少運動，令腸道蠕動較慢，消化速度亦減慢。至於幼兒因尚未建立完整消化系統，一般脾胃較弱，食不知飽，容易招致消化問題。

小病不治 恐釀大患

不少病人容易對食滯情況掉以輕心，如果一直不加理會，病況有機會惡化為腸胃炎、消化道出血、胃潰瘍及其他慢性胃病等等。當有感食滯而脾胃不適，最好適時求醫。在治療方面，中醫師會因應病人體質而選取不同治療方法，包括以行氣消滯，健脾開胃為目標而施藥處方，亦可能對脾胃相關穴位施以針灸等等。

曾有病例是一名文職女病人於進食自助餐後，隨即胃痛及肚痛而求診。問診後發現她一向午膳進食較快，且有飯後午睡習慣，不良習慣令她經常胃脹，當再食自助餐後就更易加重不適。最終患者服用處方藥劑及針灸後，胃痛症狀已緩解，其餘消化問題亦於一周內明顯改善。

談到治療，可以在此分享簡單消滯茶方及按摩手法、幫助大家有感食滯後嘗試緩解「自救」。先介紹兩種消滯茶：

山楂陳皮茶：山楂4克、陳皮2克，用1公升熱水沖泡15至20分鐘，消滯解膩。

洛神花山楂茶：洛神花4朵、山楂4克，用1公升熱水沖泡15至20分鐘，可加蜜糖調味。

須特別注意孕婦及受胃酸問題困擾人士，避免食用山楂及洛神花。然而每人體質不同，如對有關茶方存有疑問，宜向中醫師查詢。另外在按摩手法方面，當感到食滯，可以按壓足三里、中脘、天樞、內關等穴位。或者再簡單一點，我們可以手掌順時針輕力揉搓肚皮，務求幫助腸道蠕動，加快消化。

七分飽足 養脾為本

引用一句經典的育兒諺語為「若要小兒安，三分飢與寒」，意思是若要小孩平安健康，飲食不宜過飽，穿着不宜過暖。在食滯的議題上，這句諺語可能都可以延伸到不同年齡層。

我們大眾進食都以七分飽為佳，更可以考慮將食物盡量咬碎才吞嚥。飯後亦可以外出散步或者在家走動約二十至三十分鐘「消滯」，務求減輕脾胃消化負擔。主動養好脾胃，方能輕鬆享受美食。

作者盧志文中醫師是「醫善同行」醫學顧問。



