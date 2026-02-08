醫善同行｜減肥沒有捷徑　勿信「一針就瘦」

醫善同行｜劉啟基醫生

肥胖是全球公共衞生威脅，體重管理成為都市人最關心健康議題之一。最近無論是新聞或社交媒體都在討論被譽為「減肥神藥」的GLP-1藥物，不用運動及節食下達致快速減磅。另一邊廂，美國卻出現針對此類藥物的大規模訴訟，患者出現嚴重腸胃道問題及其他副作用，包括胰臟炎等嚴重個案。我們在追求減磅瘦身的同時，必須全面了解不同藥物的利弊，才能採取真正健康方式來管理體重。



近年大熱的GLP-1受體促效劑，例如索馬魯肽（Semaglutide）、利拉魯肽（Liraglutide）或替爾泊肽（Tirzepatide）等藥，一般用作治療二型糖尿病及減重，其作用是透過抑制食慾、增強飽足感及延緩胃部排空，達致減重效果，並同時促進胰島素分泌，穩定血糖。

不過，此類藥物常見副作用為腸胃道不適、噁心、嘔吐、消化不良、腹瀉或便秘，並可能出現脂肪酶水平升高、頭痛及頭暈等症狀。在外國，更有罕見的嚴重反應報告，患者有膽囊炎、胰臟炎、及可能併發深靜脈血栓等，亦疑因針藥在注射時受到細菌感染而導致細菌入血。

目前，這些藥物用作減肥是否與上述不良反應有關仍未明，但任何藥物都不宜攝取過量，不同GLP-1藥物有不同的安全攝取值，需依據藥廠建議用量及醫生處方的份量使用。不過，綜觀目前不良反應報告，有些個案即使未攝取過量仍「出事」。

特別要提的是，盲目追求過瘦是錯誤的健康觀念，如BMI值正常卻使用GLP-1藥物「減磅」，有機會因為其飽肚感及嘔吐等副作用，演變成營養不良及血糖過低。GLP-1在香港是醫生處方藥物，任何未經醫生評估而從非正規途徑（如網店）購買和使用這些藥物，不僅違法，更可能因買到假貨、劑量不當或忽略自身禁忌症而面臨嚴重的健康風險。

除了GLP-1藥物，市面上還有其他經註冊的減肥藥物，例如奧利司他（Orlistat），即「排油丸」，其作用是抑制腸道中分解脂肪的酶，減少脂肪吸收，並讓其直接排出體外，令油溶性維生素的吸收減少，其不良反應包括腹痛、脹氣、急便、油性大便、背痛、下肢痛、肝病及腎病等。60毫克以上的奧利司他屬醫生處方藥物，不宜胡亂使用。另一種是食慾抑制劑（Phentermine），作用於中樞神經以抑制食慾，但可能造成心跳加速、血壓升高、失眠、口乾、便秘等，不適宜患有心臟病人士。

值得一提的是，目前仍有不少人使用禁藥減肥，例如2010年已被本港禁用的西布曲明。本港去年仍有部分人因透過網上轉售這些來歷不明的藥物而被捕。西布曲明（Sibutramine）除了引起頭痛、口乾、便秘，更有嚴重副作用如精神失常、抑鬱、焦慮症、心血管病及腦中風等。至於俗稱「去水丸」的利尿劑如「呋塞米」亦屬處方藥物，本身用以治療高血壓、心臟衰竭病及腎病，副作用包括低血壓、脫水和電解質不平衡。

筆者曾經處理過一名約20歲的年輕女士，因為使用利尿劑減磅而出現嚴重肌肉無力，影響步行，驗血後發現有嚴重低血鉀，需入院治療。其實利尿劑只是將身體水份排走，並無法達致真正消脂。香港本地亦有個案涉及進口的非法減肥藥品，可能含有甲狀腺素及禁用瀉藥酚酞。

藥物治療只是減重過程中的輔助工具，絕不能取代健康的生活模式。在使用任何藥物前應諮詢醫護人員，以及透過正常處方途徑獲得藥物。減肥是一場持久戰，沒有捷徑，更沒有神奇的快速瘦身方法，建立健康的飲食和運動習慣，才是達至理想體重和長遠健康的基石。

作者劉啟基醫生是「醫善同行」醫學顧問、急症科專科醫生。



