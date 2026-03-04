自在秘笈｜失寵的太子峰：原生家庭的陰影與補償

自在秘笈｜周華山博士

賀歲片《夜王》呈現夜場生意的權力鬥爭，但真正塑造命運的，是原生家庭未被療癒的創傷。太子峰與V姐、Coco之間的張力，不單是利益衝突，更是成長創傷在關係中的再現。



一、失寵兒子的內傷

從心理學角度看，太子峰呈現「創傷型自戀」特質。這往往是童年長期被否定，逐漸形成的心理補償機制。他從小被父親拿來與妹妹比較。父親認為妹妹更穩重、更可靠、更值得信任。

長期聽到「你不如妹妹」，容易內化成「我不夠好、不值得被愛」的信念。於是發展出「條件式自我價值」，認為只有成功，才配得到認同。

因此，他外表強勢，卻害怕失敗。他真正想贏的，不是妹妹，而是父親的認可。

在戲裏，父親不只是家長，更代表權威與標準。太子峰爭的，不只是生意輸贏，而是想坐上父親的位置，證明自己才是被肯定的大贏家。

因此，他必須贏，不能輸。

二、能力綁定自我價值

當V姐以專業角度指出太子峰不熟悉夜總會運作。但太子峰反應強烈。因為他早已把「能力」等同「自我價值」。能力被質疑，便觸動「我不及妹妹」的童年創傷。

父親當年的貶低，內化成自我批判的聲音。如今任何外在批評，都會喚起早年的羞愧。這是創傷型自戀的典型狀態：外表強硬，內在脆弱。

太子峰回應的，不只是V姐，而是那個一直渴望父愛的「內在小孩」。

三、有底氣的Coco

Coco說：「你是太子峰，我也是夜總會的Coco姐。」她語氣堅定，帶着霸氣，清晰確認自己的位置。這是穩定的自尊感。價值來自內在，而非比較。

從依附理論看，太子峰較接近「焦慮型依附」。他渴望認同，害怕被否定，情緒反應強烈，需要透過他人肯定來確定存在感。

Coco則更接近「安全型依附」。她有界線，也有原則，不因權勢而動搖。

對內心缺愛的人而言，這種穩定既威脅又吸引。太子峰從未真正擁有這份內在穩定的價值感。

四、權力投射與自我掩飾

太子峰對女性的掌控，不僅是安全感的補償，更是對權力渴望的投射。

內心空洞的人，往往透過控制關係來尋求穩定。必須掌控一切，方能減少焦慮。藉由支配女性，暫時掩蓋那個在父親面前永遠不夠好的「失寵兒子」形象。

當Coco堅守原則、自主自愛，太子峰便焦躁不安。那份失控感，其實來自童年的無力。當一個人沒有自尊，又不懂什麼是愛，操控他人便成為最容易的選擇。

五、瘋狂的孤注一擲

在老千騙局那場戲裏，太子峰在夜場反覆猶豫，神情緊繃而焦躁。理性與情緒拉扯許久，最終押上一億元 All In。

那是誇張的商業決定，更像是情緒失控的爆發。

當原生家庭的創傷從未被轉化，一旦地位受威脅，自尊動搖，便用極端行動重建控制感。

他賭的不是金錢，而是尊嚴；渴望翻盤，贏回童年失落的價值。當他無法療癒對父愛的渴望，那份創傷，便化為權力競逐與自我摧毀。

六、走向完整的自我

心理學大師榮格說：「如果我們不能把無意識帶入意識，它就會成為命運。」

太子峰富有、強勢、顯赫，卻自尊不穩，總要透過「與人比較」來「證明自己」。反觀V姐、葵芳、Mimi、Coco，雖身處夜場，承受標籤與鄙視，卻清楚自己的價值。她們未必擁有權勢，卻比他更懂自己真正需要什麼。

《夜王》彷彿提醒：我們無法選擇原生家庭，卻可以覺察它對我的影響。

真正的成長，不是贏過別人，而是理解自己為何總想贏。當我們看穿原生家庭留下的陰影和投射，命運才會開始鬆動。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



