議員來稿．洪錦鉉｜香港《體重管理行動計劃》響應健康中國戰略

洪錦鉉議員



中共中央提出的「健康中國2035」宏偉藍圖，不僅是一項關乎全民福祉的民生工程，更是驅動國家現代化、邁向民族復興的關鍵基石。筆者在堅定支持的同時，我們欣喜地看到，香港特別行政區政府為積極響應國家「體重管理年」的部署和世界衞生組織（世衞）「遏制肥胖症加速計劃」全球框架，於3月4日「世界肥胖日」推出首份《體重管理行動計劃》。這是特區政府提升市民健康水平的關鍵舉措，也是將國家戰略與本地實際相結合、精準落地執行的生動範例，充分體現了「一國兩制」下，香港在融入國家發展大局中對民生福祉的主動擔當。



香港的計劃與國家「健康中國」戰略同頻共振，展現了全局視野與地方創新的有機結合。 國家將「十五五」時期定為建成健康中國的關鍵階段，強調全方位、全生命周期維護人民健康。特區政府的《體重管理行動計劃》完全呼應這一核心精神，它以科學實證為基礎，構建「貫穿全生命周期、覆蓋全社會環境」的系統性策略，從孕期營養到銀齡階段的機能維持，進行全程干預。這正是對「將健康融入所有政策」和「預防為主」國家方針的具體貫徹。計劃明確響應國家「體重管理年」部署與世衛全球框架，顯示香港在國家衛生健康事業中積極扮演參與者與貢獻者的角色。

計劃強化了「共建共享」的實施路徑，凸顯跨界協作與科技賦能的現代治理思維。健康中國建設強調政府、社會與個人責任共擔。香港的實踐對此作出了細緻註解，特區政府成立跨部門工作小組，統籌醫療、教育、康樂、規劃等多個政策範疇，推動「政、商、學、社」跨界協作。這種打破部門壁壘的統籌機制，確保了政策執行的協同效力。同時，計劃致力強化基層醫療「守門人」角色，促進中西醫協作，並透過「醫健通」平台整合健康數據，讓傳統智慧與現代科技相輔相成。這不僅有助於提升服務可及性與效率，也為國家推動「互聯網+醫療健康」和中西醫並重提供了寶貴的本地經驗。

計劃以問題為導向，精準應對香港本地的突出健康挑戰。根據衛生署數據，香港有過半成年人口屬超重或肥胖，而肥胖是多種非傳染病的主要風險因素。計劃直面這一嚴峻的公共衛生問題，提出五項方針及15項具體目標，並按「提高意識」、「積極改變」、「持續成為生活的一部分」三年主題分步推進，系統而務實。例如，首年透過「醫健通」平台開展「日行萬步」挑戰，並舉辦社區嘉年華，正是以貼近市民生活的方式推動健康生活方式。這種針對性強、循序漸進的策略，為有效控制慢性病風險、減輕醫療系統長遠負擔奠定了基礎。

香港的實踐為健康中國建設提供了重要的啟示與動力。 香港作為國際化都市，其在公共衛生政策設計中展現的國際視野、實證為本、精細化管理與跨界動員能力，值得內地城市借鑒。同時，香港的成功經驗也將進一步豐富健康中國戰略的內涵，證明國家頂層設計能夠在地方激發出富有活力的創新實踐。當每一個地區都能像香港這樣，結合自身實際創造性地落實國家戰略時，健康中國的宏偉目標就能匯聚起最磅礴的在地力量。

香港特區政府的《體重管理行動計劃》，是「一國兩制」優勢在民生領域的具體體現，是地方響應國家戰略的主動作為與精準落地。它不僅關乎香港市民的體重與健康，更是一份關於城市治理現代化、關於融入國家發展大局的承諾。筆者將以自身做起控制體重，以行動推動各界響應，也期待這份計劃順利實施，共建「健康香港」，為香港市民帶來實實在在的健康福祉，也為健康中國的壯麗畫卷增添一抹亮麗的香江色彩。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯黨員，城市智庫主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



