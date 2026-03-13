是非心理學｜「八卦」這面鏡子——我們為何害怕被議論？

是非心理學｜周華山博士



「聽說他連新年都沒有回家。」「她那間機構，收了錢卻沒交代。」「他們不是很恩愛嗎？怎會這樣？」——這些話，也許你我都聽過。可能在茶水間、飯局，或地鐵車廂裏低聲傳來。



在香港，許多社會規範藏在日常對話之間。看似閒談，實則是一種無形力量。未必真的有人指責你，但只要想到「如果被人說閒話」，心裏已開始忐忑不安。

八卦之所以有力量，是因為我們在意他人評價。即使獨處，也活在隱形目光中。

流言的無形枷鎖

八卦是一種非正式的社會規範機制。它界定何種行為被認可，透過羞愧與面子壓力，使人自我審視、收斂自己，配合社會期望。

家庭——孝順從來不是純私事

若子女久未回家，鄰里一句「為何不回家」，心裏難免一刺。節日團聚既是親情展現，也是面子維繫。周遭評價讓「孝」成為社會期望與心理壓力。久而久之，回家不只出於真情，也是在回應目光。

這是壓力，同時提醒人珍惜長輩與家族連結。

職場與商業——聲譽就是資產

香港社會重視口碑。「做事公道」帶來信任；一旦失信，消息很快傳開，形成市場懲罰。小至餐廳服務差被放上網討論，大至公司拖糧被群組轉發，都可能影響生意。即使是誤會，也可能因傳播太快而難以澄清。

同時，正因口碑流通，誠信經營才得以被看見與累積。

朋友與婚姻——承諾帶來壓力

婚外情的傳聞，沒有觸犯法律，卻已形成約束。對當事人而言，「被講是非」本身就是懲罰。有時只是一張合照或一句曖昧留言，已引來揣測。

這種壓力既維繫承諾，也可能傷害關係，甚至侵犯私隱。

八卦的「獎勵機制」

八卦並非只有懲罰，它也是隱形的社會獎懲系統。有人長期照顧鄰居長者，街坊自然傳頌；公司願意體諒員工，也會被稱讚。這些口碑建立信任網絡，有助穩定人心，帶來合作機會。

聲譽是一種社會資本。名聲壞，傳得快；而長久累積的好評與信任，才是真正支撐關係與發展的力量。

在社交媒體時代，八卦容易變成「網絡公審」。平台加速傳播，也放大情緒。一則未經查證的消息，足以毀掉個人或品牌名譽。

這種壓力能阻嚇越界行為，但也讓人活在被評價的焦慮中。深植文化基因的「羞恥感」，往往比法律更能規範言行。

「兩種面子」的約束

心理學教授黃光國提出「道德面子」（來自價值判斷）與「社會面子」（來自他人評價），指出兩種面子機制在華人社會具有強大約束力，是維繫秩序的重要心理基礎。

在現代城市，八卦與輿論形成群眾壓力。一方面能揭露不公；另一方面也可能演變成情緒化批判。八卦既可鞏固規範，也可能傷害他人。

我們害怕的未必是做錯事，而是失去他人眼中的認可。

「理解自己」的八卦

理解八卦，也是理解心中對「被接納」的渴望與恐懼。我們害怕的，是犯錯，還是被發現？

八卦像一面鏡子，映照社會期望與規則，也反射我們在遵循規範與保持真我之間的掙扎。唯有學會駕馭這份張力，才能守護內心，也與世界溫柔相待。少轉發未證實消息、不把猜測當事實、不以道德審判換取優越感，多留意自己的動機與投射。

下次想轉發傳聞時，不妨先問：這是在維護公眾利益，還是在消費他人私隱？

真正的成熟，不是沒有流言，而是懂得不被流言牽引。

理解八卦，其實也是理解我們自己。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



