是非心理學｜是愛上他，還是愛上他的權力？

是非心理學｜周華山博士



在公司裏，Rose並不耀目。她安靜而單薄，卻總能把數據補齊，把漏洞補上。她總是最後關燈的人。她外表平凡，卻從不甘心。母親常說：「女兒乖，將來買層樓給我們。」那像責任，也像枷鎖。她不想永遠做配角，一直等待突破。



一、仰望

CEO Marco是公司的魅力領袖。40歲出頭，談判凌厲，決策冷靜，替公司拿下無數關鍵合作。很多人仰望他，也想靠近他。

對Rose而言，他不只是上司，而是階層躍升的象徵。她甚至覺得，若能靠近他，人生或許會被改寫。

深夜的辦公室，同事都走了，樓層只剩零星燈光。Rose放下文件準備離開，卻看見Marco呆坐辦公室裏，背影沉重。公司剛失去一筆大單。向來強勢的他，此刻領帶鬆開，目光低垂。

二、靠近

她敲門走進去：「還好嗎？」他低聲道：「是我判斷失誤。」語氣沉鬱，少了平日鋒利。話未說完，眼眶已紅。那一瞬，他低頭、指尖微顫，不再是強勢CEO，只是脆弱的男人。

Rose沒有退開，而是走近說：「一次失手，不代表你失敗。」他終於落淚。那滴眼淚讓她忘了職位與距離，主動抱住他，他僵了一下，隨後緊緊回抱。

她暗喜，知道界線已經消失。分開時，他看她的眼神，已不只是上司對下屬。那場親密，是野心與情感交纏。Rose分不清，是愛，還是靠近權力的渴望。

三、是非

流言很快蔓延。「她自己送上門。」「沒身材也敢想。」「Marco眼光怎會那麼差。」

茶水間的笑聲帶着刺。也有人對她說：「妳很幸福，Marco公開誇讚妳。」

像祝福，也像試探。公司確實給她一個小項目主導權。那一刻，她既自豪也心虛。她知自己有實力，也明白背後有Marco。

有幾天，她懷疑自己懷孕。恐懼中閃過一個念頭：若真懷孕，也許能得到保障，甚至替父母買樓。那個念頭來得太自然，讓她心寒。她看見自己的算計。她忽然明白，那像是一筆交易。她躺在床上反覆計算日期，心跳失序。最後只是虛驚，迷霧也開始散開。

四、塌陷

Fuji是她的直屬上司，一直關心她。曾替她逐字修改報告；流言初起時，也替她擋下惡意揣測。Rose一直敬重她。某晚加班，她在樓下看到Marco與Fuji親密相擁。

那個擁抱像刀，讓Rose迷失。她忽然明白，從頭到尾都是自己的投射，把肌膚誤認成真愛。那一刻，她心防崩塌。流言愈演愈烈，Rose開始焦慮失眠。

公司宣布裁員。Marco單獨見她，給了一筆高於標準的補償金。「妳有能力，值得去更大的舞台。」他語氣客氣得近乎疏離。Rose收拾桌面時，心裏竟有一絲輕鬆。拿着支票離開，像卸下某種重量。她走出大樓時，不再回頭。

五、霧散

離職後，她主動聯絡舊同學Peter。那個一直喜歡她的男孩，性子溫和，笑起來仍帶着學生時代的靦腆。她提起失業，他沒多問，只是安靜聽着，隔天傳來簡短問候。

沒有算計，純粹關心。她猛然發現，不想再往上攀，也不必為母親的期待而活。和Peter在一起，她第一次不需要證明什麼。

傳來消息，Marco與一位富豪客戶女兒結婚。公司都說，那是一場商業聯盟。雙方有大型合作，婚姻讓利益更穩固。Rose聽着，居然平靜。她曾以為權力能替她證明價值。霧散後，她看得更清晰。

對野心誠實。對慾望誠實。是非仍在，但她不再把自己交給別人的目光。她偶爾還是會想，如果那晚沒有抱住他。看似是愛，是捷徑，原來是霧。霧散時，世界依舊喧嘩，她只是看得更清楚。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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