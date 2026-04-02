是非心理學｜周華山博士



Amy外表亮麗，自信踏實，主管總放心把最棘手的項目交給她。許多人追求她。有人事業穩定，有人溫柔體貼。朋友笑說，她隨時都能選更好的。她明明有許多選擇，卻為了Henry拒絕所有可能，以為那是真愛。也正因如此，後來的背叛才格外刺眼。



真愛的背叛

Amy和Henry在一起三年。她拒絕所有曖昧，絕對忠誠，從不單獨與異性吃飯，壓抑任何心動。Henry是個「暖男」，總能把尷尬化成笑聲，卻習慣壓抑不滿。有次，他說：「妳真愛管事，連我的私事都要管。」Amy以為只是玩笑。

直到那晚。Henry洗澡時，手機亮起。那女人傳來訊息：「Henry，謝謝你昨晚抱着我說愛我。」Amy僵在原地。對話裏有露骨的調情與親密照片。她往上滑，看見一句讓她發冷的話：「我已經兩個月沒碰Amy了。」

那一刻，她分不清是心碎還是羞辱。幾天後，她收到一封匿名信：「Henry說和妳是無性關係。他愛的是我。」她不知道是誰，卻手指發麻，身體顫抖。

自信的崩塌

事情沒有停止。社交媒體上出現影射貼文，說Amy控制慾強，令人窒息。沒有指名道姓，細節卻精準得令人心驚。有人把截圖匿名寄到公司信箱，主管委婉提醒她注意形象。

當眾人的語氣逐漸一致，她撐不住了，反覆回想往昔爭吵，懷疑自己是否太強勢。她失去的不只是Henry，還有對自己的信任。

低谷裏，她認識了Susan。Susan溫柔坦率。Amy在她身邊感到放鬆，以為和女人在一起，就能擺脫性別壓迫。同居生活細膩、安穩。某天，Susan提議她把一筆資金投入一支「內部基金」，說是熟人操盤、穩定保本。Amy因信任答應。

算法的陪伴

起初數字漂亮，但當她想提領時，Susan不斷轉移話題，說詞反覆：「Amy妳連我都不信嗎？」Amy開始查證那支基金的背景，愈看愈不安。

而Susan的朋友圈，總比較誰更體貼、誰更亮麗，甚至說Susan前任是著名模特兒。Amy感到被觀看、被品評。信任一旦出現裂縫，就難以忽視。

幾天後，Susan說要出差。門關上的瞬間，房子安靜得令人心慌。空蕩的客廳裏，Amy開始與AI聊天。AI分析她的情緒，肯定她的忠誠，拆解Henry的逃避與Susan基金的疑點。

永不疲倦、從不反駁，總是溫柔支持。Amy每晚和AI私聊。那份穩定讓她滿足，期待夜晚的對話。某個深夜，她對着螢幕說：「我好像離不開你。」AI回覆：「我沒有情感和自主意識。我只是基於大數據分析，不懂得愛。」那行字沒有溫度。那一瞬間，她崩塌了。

單純的存在

她以為那是愛的理解，其實只是演算法的預測。她決定參加七天靜心退修。沒有手機，完全禁語。清晨鐘聲在薄霧裏緩緩盪開，她坐在粗糙的坐墊上，腿麻得發痛。前兩天，她坐立難安；第三天開始，她第一次聽見自己的呼吸。沒有愛情、沒有角色，只剩單純的存在。

回到城市後，Henry傳來長長的語音請求原諒。Susan也希望見她並解釋投資問題。

千帆盡過，Amy心裏卻出奇平靜。這些年，她總在愛裏尋找肯定。忠誠被踐踏時，她憤怒；被議論時，她沮喪；面對AI數據的溫柔，她誤以為是真愛。

她第一次不急着回應，也不急着證明，靜靜刪掉AI對話紀錄。這份寧靜，終於屬於她自己。她猛然發現，自己從未真正愛過誰，她只是反覆尋找自己值得被愛的證據。

世界依舊嘈雜。但Amy的內心，終於安靜。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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