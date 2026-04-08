是非心理學｜「八公」暗戰的心理機制

是非心理學｜周華山博士



有些人覺得男人較少講是非。其實男性也會談論他人，只是形式不同。所謂「八公」，其實是以評論、貶低或道德批判，處理內在的不安。表面看上去，理性或高尚，背後也許牽涉比較與競逐的心理。



性別角色社會化研究指出，男性常被鼓勵壓抑脆弱情緒，而強調競爭與能力。不少男孩從小被教導要堅強、冷靜。受傷不要哭，情緒不要外露。評論與分析，看似理性，也可能是一種生存策略。

談話中的權力感

在不少男性群體裏，談論他人時，多圍繞能力與地位。例如在公司茶水間，有人會說：「他做事浮誇，那個proposal內容很空洞」、「老闆這樣信他，遲早會出事」。

這些話看似專業，其實關乎安全感與話語權：誰被看重，誰掌握資源，誰有權評論。於是，「八公式評論」也應運而生，成為肯定自尊和價值的方式。

情感議題的批判

男人並非不談情感，只是多半換上「分析者」的姿態。例如有人會說：「她是操控型、老公是焦慮型，婚姻死路一條」、「愛情不是布施，你沒評估成本與風險，難怪分手」。

評論別人，非常安全；承認自己脆弱，則有風險。傳統男性的情緒常被壓抑，但客觀分析是被允許的。於是，關於愛情的八卦，通常是以評論，而非共情方式出現。這些傾向來自特定社會角色的期待，而非男性天性。

壓抑之下的防衛

很多男性不習慣說「老婆，我害怕失去你」、「爸爸，我愛你」、「我擔心被AI取代」。

成長過程中，脆弱不被允許。自尊受威脅時，第一反應不是坦白承認，而是質疑、冷淡或批評。表面冷靜，內心自保。長期壓抑真實感受的人，可能轉向評論他人，藉此維持存在感。八公式評論，便成為情緒的出口。

算得清楚的焦慮

在主流社會裏，男人被教導要靠能力立足。收入代表實力，成就代表價值。輸贏，很現實。於是，男人也可能把關係也放進計算裏：誰付出比較多？誰佔了便宜？值不值得？

當內心感到動搖，計算會變得更明顯。錢要算清楚，責任要分清楚，感情也開始講條件。表面是理性，其實是不安。當害怕被看低，最安全的做法，就是先挑剔別人。這種不動聲色的較勁，也是暗戰的一種。

默不作聲的攻擊

男人的暗戰，常出現在行動與態度上。譬如在工作上減少支援；在親密關係裏，用「隨便你」、「你決定吧」回應衝突。沉默既是保護，也可能成為一種無聲的攻擊。它保護自尊，也讓關係慢慢疏離。

長期壓抑的人，容易把抽離當成熟，把冷靜當力量。衝突不爆發，卻轉為更隱性的較勁。表面平穩，內心沉重、耗竭。

從性別走向人性

無論男女，人都在尋找價值與安全感。有人透過成就證明自己，有人透過關係確認存在。形式不同，底層情緒相似。

攻擊源自恐懼，算計源自焦慮，沉默源自無力。當人願意承認不安，而不是把不安包裝成優越，關係便不必成為權力場。

暗戰存在，是因為害怕自己不夠好，害怕被看穿。當一個人接納自己的不完美，關係便不再是戰場。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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