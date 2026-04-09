是非心理學｜「親密」也是一種風險

是非心理學｜周華山博士



「閨蜜」是一種高度情感連結的親密友情，可能發生在女女、男男或男女之間。核心特徵包括高度信任與強烈情緒投入，同時也可能伴隨依賴與隱性的競逐。近20年的心理學研究，逐步累積對親密友情的實證證據。親密，也是一種風險。



分享是友情關鍵

心理學家Danu Anthony Stinson和William Ickes在2011年的研究分析200多名成年人的親密友情，發現願意分享脆弱與私密經驗者，關係滿意度顯著較高。

但當一方長期佔據70%以上談話時間，另一方較易出現情緒疲勞；若雙方自我揭露明顯失衡，滿意度下降23%。

這說明，親密建立在雙向分享之上。若長期由一方傾訴，關係容易逐漸失衡。留意彼此分享的比例，是維持友情的重要關鍵。

安全感來自內在

人格心理學家Mario Mikulincer和Phillip Shaver在研究1,064名成年人，42%的焦慮型依附者表示，當好友與他人更親近時，會感到自己被取代。這類人較容易把對方回覆慢一點，或臨時取消聚會，解讀成拒絕。

研究顯示，許多嫉妒與不安，與一個人的內在安全感有關，而不完全來自對方行為。理解自己的依附傾向，有助減少過度解讀與衝突。

安全感，來自內在。

「第三者」引發衝突

心理學家Menelaos Apostolou在2018年研究701名成年人，37%曾因第三者介入與好友產生衝突，例如伴侶出現或新朋友加入。當一個人感到自己不再被優先選擇時，衝突機率提高2.3倍。

這些數據顯示，友情中的「位置感」相當重要。被取代的感受，往往觸及深層焦慮。

與其暗中比較，不如坦白承認自己在意，往往更有助於修復關係。

社交媒體放大焦慮

Jeffrey Hall在2019年研究409對親密朋友，31%曾因社交媒體互動產生嫉妒，例如合照排序、留言互動或公開標註。

若一個人容易因社交媒體互動產生嫉妒，通常也對這段友情較缺乏安全感，滿意度自然較低。社交媒體讓關係的排序變得可見，也更容易引發比較，無形中放大了關係排序的焦慮。

研究同時指出，線下面對面互動品質，對關係穩定性的影響遠大於線上互動。真正維繫友情的，仍然是實際陪伴與信任感，而不是社交媒體或網上互動的次數。

離開不等於背叛

Mark Gilligan等人在2022年研究追蹤1,323段成年友情五年，39%在期間淡化或終止。主要原因依比例為：生活階段改變（34%）、價值觀差異擴大（25%）、衝突未解決（18%）。只有12%屬明顯決裂，其餘多為聯絡逐漸減少。

多數友情並非突然破裂，而是隨時間慢慢轉變。當人生重心改變，關係形態也會調整。理解這種自然流動，有助減少過度解讀與自責。

離開，不必等於背叛。

成熟閨蜜的智慧

綜合研究可見：親密建立在雙向分享之上；依附安全感影響嫉妒強度；37%曾因第三者產生衝突；31%曾因社交媒體產生嫉妒；39%的親密友情五年間自然淡化。

成熟的友情，懂得處理嫉妒；能接受距離的存在，也願意調整節奏。能分享脆弱，也能接受變化；在對方進入新的人生階段時給予祝福，而不把距離視為背叛。

理解這些心理機制，當面對比較、冷落或改變時，就能多一分冷靜與體諒。這樣的友情，更穩定，也更長久。成熟，是減少比較，接納差異和變化。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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