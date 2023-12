來稿｜中國成為全球應對氣候變化的先行者

《巴黎協定》於2015年12月12日在第21屆聯合國氣候變化大會(巴黎氣候大會)上通過,於2016年4月22日在美國紐約聯合國大廈簽署,於2016年11月4日起正式實施。《巴黎協定》是已經到期的《京都議定書》的後續。 2016年4月22日,時任中國國務院副總理張高麗作為習近平主席特使在《巴黎協定》上簽字。 同年9月3日,全國人大常委會批准中國加入《巴黎氣候變化協定》,成為完成了批准協定的締約方之一。



來稿作者:楊華勇



為紀念《巴黎氣候協定》達成五周年,在聯合國的倡導下,70個國家領導人通過視頻舉行了氣候雄心峰會。中國國家主席習近平在會上發表了發表題為《繼往開來,開啟全球應對氣候變化新征程》的講話。中國國家主席習近平在峰會上表示,我願進一步宣佈:到2030年,中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右,森林蓄積量將比2005年增加60億立方米,風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上,並將擴大森林蓄積量。

《華盛頓郵報》認為:在目前110多個作出碳中和承諾的國家中,中國的承諾意義深遠,影響最大,實現這一承諾可在本世紀末令全球升溫減少約0.3攝氏度。自然資源保護協會亞洲總監費楠茉認為,中國的承諾為國際氣候談判提供了強大動力,也令中國國內的政策有所改變,我們可以看到中國每個部門、每個公司、每個國有企業、每個研究機構現在必須將氣候變化,與碳中和承諾考慮在內。

中國將應對氣候變化全面融入國家經濟社會發展的總戰略,採取積極措施,有效控制重點工業行業溫室氣體排放,推動城鄉建設和建築領域綠色低碳發展,構建綠色低碳交通體系,推動非二氧化碳溫室氣體減排,統籌推進山水林田湖草沙系統治理,嚴格落實相關舉措,持續提升生態碳匯能力,有效控制重點工業行業溫室氣體排放。

中國被看作是可再生能源的先行者。中國為自己制定下到2060年實現氣候中和的目標。中國國內安裝的太陽能光伏板的數量相當於全球其它所有國家的總量。中國官方去年公佈的新能源占比資料顯示,中國28%的電力來自於風電、水電和太陽能發電。這是中國官方非常樂於對外展示的能源轉型的一面。

自然資源保護協會亞洲總監費楠茉指出,現在中國已成為全球領先的可再生能源生產商、投資者和消費者。現在,全球三分之一的太陽能電池板、三分之一的風力渦輪機都在中國,中國擁有全球一半的電動小汽車,以及全球98%的電動公車。

2022年11月7日,聯合國氣候變化大會在埃及揭幕,會議首次討論富有國家向貧困國家作出氣候賠償議題。中國氣候變化事務特使解振華指,中國積極落實《巴黎氣候協定》會繼續與各方合作。中國氣候變化事務特使解振華在氣候變化大會的主題邊會致辭時表示,中國積極落實《巴黎協定》圍繞碳達峰及碳中和目標取得顯著成效;中國亦已建立了「1+N」政策體系,制定了中長期控制氣體排放等戰略。經初步核算,去年單位國內生產總值二氧化碳排放量比前一年降低3.8%,較2005年累計下降了50.8%。解振華又強調,中國將與各方,一道為構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系貢獻智慧和力量。

新型電力系統是清潔低碳、安全高效的現代能源體系的重要組成部分。構建新型電力系統,是中國著眼加強生態文明建設、保障國家能源安全、實現可持續發展作出的一項重大部署,對中國能源電力轉型發展、實現「雙碳」目標具有重要意義,也為全球電力可持續發展提供了中國路徑和中國方案。

過去尤其是太陽能發電剛起來的時候,產能都是歐美主導,價格很高,產量也上不去,直到中國開始在這些領域發力,這個格局就被顛覆了,中國是從2005年才開始起步,到現在已經基本實現了光伏發電全產業鏈的國產化,把價格做成了白菜價,然後每年大量裝機並網發電,一舉奠定了中國世界第一的地位,而且領先優勢還在不斷擴大。

在風力發電上也是如此,中國現在每年新增裝機容量差不多將近全世界的一半,以後大家都按《巴黎氣候協定》來搞綠色能源,搞太陽能發電,風力發電,只能是從中國進口這些設備。

世界經濟論壇網站發佈的一篇名為《一覽中國在全球太陽能產業競賽中的領先地位》(China’s lead in the global solar race - at a glance)文章表示,不斷增長的可再生能源供應,將使中國更加能源獨立,影響力也與日俱增,並成為世界可再生能源的超級大國。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不通知。