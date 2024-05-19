攝影記者每日以手機拍攝一張照片　堅持1800日　記錄城市變化

本地資深攝影記者馮漢柱花了多年時間，每日以手機拍攝一張照片，儲下1,800張相，舉行「馮馮過日子1800日的影像記憶」展覽。展覽中的相片均記下拍攝的日子，讓觀看者可嘗試找相片上有共同記憶的日期。展覽由即日起至5月26日於荔枝角新昌工業大廈舉行，即尚餘一周機會欣賞。



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幾近每天去影同一個天橋底 50張相記錄橋底世界

有人以日記記錄生活，有人以社交媒體記錄日常，馮漢柱由1,800日前開始，每日以手機拍攝一張照片，並在每張照片上標記當天的日期，記錄城市的變化，堅持做同一件事1,800日。馮漢柱說：「縱是一些熟悉的地方，城市是活的，城裡生物不斷成長，各自活動，然後消失，再生長，這些變化吸引了我用電話拍攝記錄，日日如是。」

馮漢柱上班時會途經一個天橋底，他幾近每天去影，同一場景天氣人物色調變化，記下的50張橋底世界，仿似虛實交替，予觀者一個留白的幻想空間。「有一天，我突然想到，要在每天拍攝的作品上加上一個日期，雖然對提升記憶力效用不大，但可以藉此找回自己的生活與身份。」

展覽「馮馮過日子1800日的影像記憶」近200張精選相片，觀看者可嘗試找相片上有共同記憶的日期，同時設有「忘記」x「勿忘記」打卡位。展覽由即日起至５月２６日於荔枝角新昌工業大廈舉行，參觀者需事先登記。

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