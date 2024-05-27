食環署突擊巡查三區食肆非法傾倒污水　共發12張「牛肉乾」3檢控

食環署今日（27日）表示，上周一起，一連五日（20日至24日）於九龍城、黃大仙和觀塘區突擊行動，巡查共110間持牌／持許可證食物業處所非法傾倒污水、天井清洗食具或處理食物導致污水流入溝渠情況，行動共發出12張定額罰款通知書及提出共3宗檢控。食環處強調，會繼續在三區加強巡查和執法，並考慮把行動擴展到其他區。



據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章），任何人把廢物包括污水棄置在公眾地方，一經定罪最高可被判罰款2.5萬元及監禁6個月。而據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），違例人士亦會被罰3千元定額罰款。

食環署發言人就指，食物業處所非法傾倒污水到路邊溝渠，不但影響涉事地點環境衞生，更有可能污染海洋，故食環署對此「零容忍」，而一旦發現相關違法行為，會即時提出檢控而不作事先警告。

發言人提醒，食物業經營者必須遵守持牌條件，不得傾倒廚餘和污水至後巷和地面渠道；食肆經營期間亦須符合《食物業規例》（第132X章）和《公眾衞生及市政條例》（第132章）及其附屬法例中有關食物安全和環境衞生的條文，否則會被檢控。

發言人又指，以違例記分制管理的持牌食物業處所，如持牌人因觸犯相關法例而被定罪，會被記下指定分數；如在一段時間內被記滿指定分數會即時吊銷牌照；如違規情況持續，其牌照則會被取消。此外，根據警告信制度，如食肆多次違反發牌或持牌條件獲發警告信而未有改善，署方都會考慮取消其牌照。