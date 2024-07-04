灣仔新地標「四感客廳」 聯乘韓國藝術家設計巨型藝術牆供打卡
撰文：吳美松
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灣仔區6月28日推出新地標「灣仔四感客廳」，由灣仔民政處、康文署等聯乘韓國知名藝術家GRAFFLEX攜手建設而成。民政署指，設計融入了灣仔的地標、社區面貌，以及慶祝回歸27周年及國慶75周年的元素。「灣仔四感客廳」開放至7月31日，市民可在巨型藝術牆前打卡、與立體公仔「WANCHAI」自拍，或在聲音導航帶領下認識灣仔歷史。
由香港灣仔區各界協會、亦辰慈善基金會、灣仔關愛服務及發展基金合辦，灣仔民政處、康文署，聯乘韓國知名藝術家GRAFFLEX攜手建設的「灣仔四感客廳」於6月28日進行啟動禮。
活動當日先由少數族裔小朋友以多種語言唱出「世界真細小」，之後就由一眾嘉賓主持亮燈儀式，寓意「點亮灣仔」，吸引更多本地居民同旅客感受「日夜都繽紛」的灣仔。
此外，民政署又指大王東街附近有許多地道港式美食、特色排檔市集、古蹟文物，呼籲市民趁著這個機會，帶家人或朋友去體驗「期間限定的Citywalk（城市漫步）」。
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