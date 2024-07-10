多職媽媽壓力龐大　基督教勵行會協助婦女眾樂樂　計劃啟動禮開幕

早前有調查發現有8成婦女因「多職媽媽」身份而感到壓力，基督教勵行會了解婦女的需要，獲「婦女自強基金」資助推行為期兩年的「Joy•乎妳心晴正向健康計劃」，向觀塘及黃大仙區婦女推廣身心健康資訊，建立正向價值觀，計劃早前舉行「社區啟動禮」，邀得民政及青年事務局局長麥美娟、觀塘民政事務專員何立基及黃大仙民政事務專員胡鉅華，以及多名區議員、地區及婦女團體到場支持，由計劃婦女現身說法，向社區推廣精神健康及正向生活。



基督教勵行會總幹事張洪秀美致辭。（基督教勵行會提供）

啟動禮共有逾200名區內巿民參與，基督教勵行會總幹事張洪秀美指，該會了解「多職媽媽」的壓力及需要，感謝婦女自強基金的資助，讓勵行會舉辦咖啡班、煮食班等多元化活動，為婦女提供一個放鬆身心、交流分享的空間，進而讓她們建立支援社交圈。

民政及青年事務局局長麥美娟（左四）等人獲邀出席。（基督教勵行會提供）

該計劃由2023年10月開始至今已舉辦逾100節活動，總共有1200人次參與，現已維繫逾30名婦女義工，啟動禮象徵計劃進入下一個階段，由計劃婦女向社區傳遞正能量，提升巿民對精神健康的關注。

除了本地婦女之外，計劃亦涵蓋少數族裔、新來港婦女，既為不同需要的婦女提供針對性活動，亦透過群體活動建立共融社區。