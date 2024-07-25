大埔公路沙田段｜尚有3項餘下工程待完成　最快10月還原車速限制

大埔公路的北行（往大埔方向）及南行（往九龍／荃灣方向）三線行車道，先後於上月2及23開通使用。 土木工程拓展署表示，現時行車時間分別減近半或三分一，路段尚有3項餘下工程，料在今年第三、四季可以完成，屆時將可還原車速限制。



運輸及物流局表示，現時在晚上繁忙時段大部分時間行車暢順，沒有明顯車龍。(運輸及物流局Facebook)

政府指大埔公路（沙田段）南行三線開通，繁忙時間行車時間大減。（運輸及物流局FB圖片）

土木工程拓展署提交沙田區議會文件，表示大埔公路北行三線開通後，在晚上繁忙時段大部分時間行車暢順，沒有明顯車龍，由蔚景園經大埔公路到火炭路一帶所需的行車時間由之前的7分鐘，大減至約3分鐘。

南行線三線開通後，早上繁忙時段大部分時間明顯沒有出現車龍，近馬場經大埔公路南行到蔚景園一帶的行車時間，更大減至原本的三分一，即只需約5分鐘，以往繁忙時間車龍最長延至沙田污水處理廠的情況亦不再出現。

土木工程拓展署表示，餘下工程還有3個，最新進度如下：



（1） 沙田鄉事會路交匯處的餘下橋面工程，例如路邊石、街道裝置等，預計今年第三季完成；

（2） 介乎沙田廣場至連城廣場的一段單車隧道，及位於沙田鄉事會路旁近瀝源邨的單車坡道，正分別進行路面重建和結構工程，相關單車道預計將今年第四季完成，並重新開放使用；

（3） 餘下的隔音屏障加建工程，即介乎沙田廣場至沙田警署的一段隔音屏障及隔音罩，亦預計於今年第四季完成。



該署表示，鑑於現時車道兩旁仍有工程進行，晚間亦需要封閉部分行車路面以進行工程，為確保行車及前線工友的安全，相關路段目前的車速限制仍會繼續維持一段時間。

按現時的工程進度，土拓署預計將於今年10月及第四季，分別還原大埔公路北行及南行的原有車速限制。