大埔海濱公園離奇現新娘花轎　 原來是康文署婚嫁設計園圃打卡點

大埔海濱公園近期離奇出現了一組中式新娘花轎裝置，旁邊還有高掛的紅燈籠裝飾，又在石桌上放有花生、紅棗等婚嫁小食，早已引起區內街坊談論。近日有市民晚上行經該處時，發覺在天色昏暗下，感到氣氛詭異，在網上分享圖片，引來熱烈討論，為何在公園內會出現花轎？



康文署回覆查詢時表示，該個中式裝置為現時展出以婚嫁概念設計、名為「囍迎花燭結良緣」的園圃，是供市民與花轎拍照的打卡點，營造幸福愉悅的氛圍，展期至7月初。署方續稱，有市民與該園圃拍照打卡，甚表欣賞，亦有不少市民透過社交媒體讚賞該園圃的設計。



有市民在網上分享晚間時在大埔海濱公園拍下的花轎照片。（柏翠絲/大埔Facebook群組）

該組中式新娘花轎裝飾設置於大埔海濱公園昆蟲館附近的園圃內，記者今早（3日）到場視察時，有關園圃已被鐵欄圍封，除了中式花轎，及一桌食品外，還掛有不少紅燈籠、一副對聯及一個「囍」字。對聯上寫有「鴛鴦比翼成佳偶 龍鳳呈祥締良緣」，橫匾則寫了「百年好合」。在日光映照下，花轎與其他中式傳統婚嫁裝飾都清晰映入眼廉，古色古香，但可能位置較偏遠，加上天氣炎熱，僅間中有市民經過，記者未見有市民來打卡拍照。

經常在公園內散步的梁先生向記者表示，早已發覺多了一頂花轎，他覺得花轎美觀，亦贊成在公園加入一些中國傳統元素。他又指自己不時會在入夜後到公園散步，亦不覺得花轎嚇人，但認為各人看法及觀感不同。

康文署回覆指，大埔海濱公園現時展出以婚嫁概念設計、名為「囍迎花燭結良緣」的園圃，為今年3月在維多利亞公園舉行的「2024年香港花卉展覽」的「十八區特色園圃」的其中一個展覽作品。花卉展覽結束後，署方安排展品在各區的公園或康樂場地內重置，供市民繼續觀賞，以達致「綠色花展，全城共享」的目標。

署方補充指，該園圃以蘇杭園林風格建成的庭園，點綴婚嫁喜慶等佈置，營造幸福愉悅的氛圍，展期至7月初。康文署續稱，有市民與該園圃拍照打卡，甚表欣賞，亦有不少市民透過社交媒體讚賞該園圃的設計。

《香港01》記者今早（3日）到場視察，有關園圃由鐵欄圍封，除了中式花轎，及一桌食品外，還掛有不少紅燈籠、一副對聯及一個「囍」字。（吳美松攝）

《香港01》記者今早（3日）到場視察，有關園圃由鐵欄圍封，除了中式花轎，及一桌食品外，還掛有不少紅燈籠、一副對聯及一個「囍」字。（吳美松攝）

記者今早（3日）到場視察，有關園圃由鐵欄圍封，除了中式花轎，及一桌食品外，還掛有不少紅燈籠、一副對聯及一個「囍」字。（吳美松攝）

梁先生認為各人看法及觀感不同，花轎恐怖與否因人而異。（吳美松攝）

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