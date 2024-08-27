過渡屋啟德東寓｜房屋局稱滲水無關MiC　有小部份住戶拒人員執修

由東華三院營運的過渡性房屋「啟德．東寓」今年3月入伙、有單位出現滲水，100戶受影響，營運機構早前稱事件涉水壓問題，已為80戶完成所需維修，尚有約20戶未找到住戶。據悉，有個案涉賠償爭議。



房屋局今晚（27日）再發稿回應事件，指東華三院正努力與餘下約20戶住戶協商日期和時間，以期盡快進行維修工程，目標在今年9月完成所有執修。局方續稱據其了解，有小部份住戶拒絕讓維修人員入內執修。



房屋局又提到，該局副局長戴尚誠昨日（26日）已到啟德．東寓現場巡視及與居民見面，專責小組則已於8月1日出席九龍城區議會轄下社會服務、房屋及發展規劃委員會會議交代相關情況及跟進事宜。發言人指，現時在香港利用組裝合成建築法（MiC）興建的項目很多，質素也有保證，是次的滲水問題與MiC無關。



由東華三院營運的過渡性房屋「啟德．東寓」今年3月入伙，近日有區議員指，已接獲200多宗求助，指相關項目的單位水管及內牆滲漏，牆身發霉發黑，吽出磨菇、地板階磚爆裂。（郭梓謙攝）

有九龍城區議員早前表示，接獲200多宗求助，指過渡性房屋「啟德．東寓」的單位水管及內牆滲漏，據其收到的相片，有些單位牆身發霉發黑，吽出磨菇，也有地板階磚爆裂。

項目的營運機構東華三院承認事件，並指事件涉水壓問題，受影響住戶有100戶，已為當中約80戶安裝水壓調節裝置，尚有約20戶未找到住戶，強調會開誠布公提供資訊，呼籲住戶發現問題即時聯絡物管公司。

東華三院回應事件指，已為 「啟德．東寓」的供水系統加裝減壓裝置。（東華三院提供圖片）

房屋局副局長戴尚誠到現場巡視及與居民見面

房屋局今晚再發稿回應事件，提到該局副局長戴尚誠昨日（26日）已與東華三院、項目的建築顧問及承建商到「啟德．東寓」現場巡視及與居民見面，並要求東華三院為整個項目進行全面檢查。

局方發言人指，會繼續密切跟進事件，而專責小組已於8月1日出席九龍城區議會轄下社會服務、房屋及發展規劃委員會會議交代相關情況及跟進事宜。發言人指，現時在香港利用組裝合成建築法（MiC）興建的項目很多，質素也有保證，是次的滲水問題與MiC無關。

房屋局副局長戴尚誠昨日（26日）已與東華三院、項目的建築顧問及承建商到「啟德‧東寓」現場巡視及與居民見面。（何永賢 Facebook ）

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與餘下約20戶協商維修日期和時間

局方發言人稱，今年5月初得悉事件後已隨即向東華三院、項目的建築顧問及承建商了解情況，轄下的過渡性房屋專責小組亦一直與東華三院保持緊密聯繫，提供技術支援及建議，並曾與當區區議員、東華三院、受影響住戶、項目的建築顧問及承建商舉行會議，商討跟進行動。

就維修進度，項目承建商已於今年5月初完成水管緊急維修工程，並在6月至7月完成了所有40戶獲住戶准許進入的單位進行喉管檢查及維修。承建商亦已安排為受單位內牆身出現滲水影響住戶進行維修，包括更換牆身飾面板。

截至今年7月底，項目承建商已為約60戶獲住戶准許進入的受影響單位完成所需維修。東華三院正努力與餘下約20戶住戶協商日期和時間，以期盡快進行維修工程，目標在今年9月完成所有執修。局方稱據其了解，有小部份住戶拒絕讓維修人員入內執修。