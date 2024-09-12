中秋節康文署3場地延長開放時間　呼籲市民勿煲蠟　違者可被罰款

下周二（17日）便是中秋佳節，以往不少市民都會上街通宵慶祝。康文署亦作出特別安排，於中秋節期間延長轄下部份場地的開放時間，其中佐敦谷公園開放時間延長2小時至18日凌晨1時。康文署提醒市民，切勿煲蠟或放孔明燈，並必須保持地方整齊清潔。



中秋節市民賞月玩燈籠，在觀塘海濱草地野餐。（資料圖片/羅國輝攝）

康文署轄下3個場地會於中秋節期間延長開放時間，包括：

一. 愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚（東區）

9月17日：上午6時30分至晚上11時

（開放時間延長半小時）

二. 佐敦谷公園（觀塘區）

9月17日：上午5時至翌日凌晨1時

（開放時間延長2小時）

三. 牛池灣公園（黃大仙區）

9月17日：上午6時30分至午夜12時

（開放時間延長1小時）

另外，維多利亞公園中央草坪將於9月18日「追月日」的凌晨2時至5時暫停開放，以進行清潔工作。

為確保市民在理想的環境歡度佳節，康文署呼籲市民不要煲蠟，把蠟燃燒或溶化，又或把任何液體潑灑在熱蠟上。而蠟燭應放置在金屬器皿或非易燃盛器內，以便收集蠟燭溶液，並待盛器冷卻後，棄置入垃圾箱內。

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署方又指，市民不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地，亦不要放孔明燈，因上述行為可令自己或他人受傷，亦可導致財物及設施損毀。在中秋節當日，康文署將會調配人手在轄下場地加強巡邏。市民若發現在康文署場地有煲蠟、放孔明燈個案或其他違例情況，可致電康文署熱線電話2414 5555。

根據《遊樂場地規例》，任何人不得在遊樂場地內將蠟燃燒或溶化，或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上，或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞，或放風箏、模型飛機、氣球或其他器件等（包括孔明燈）。而根據《泳灘規例》，任何人不得在泳灘上作出可能妨礙或危害其他使用者的行為；或可能令泳灘或泳灘上任何物件受到破壞、污損或污染。違反上述規例而被定罪的人士，最高可被罰款2000元及監禁14天。

康文署職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款3000元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。

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