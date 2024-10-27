甯漢豪：尖鼻咀推生態遊　紅磡增遊艇泊位　明年做市場意向調查

生態旅遊、遊艇旅遊，今年施政報告有不少著墨。發展局局長甯漢豪今日（27日）發表網誌，除提及交椅州人工島及北部都會區，也提到發展局將在尖鼻咀和白泥、南大嶼及前南丫石礦場用地推動生態康樂旅遊經濟，明年首季會展開相關的市場意向調查；又會在紅磡對出的水體、前南丫石礦場對出的水體及香港仔避風塘擴建部份，增設遊艇泊位設施，明年中或之前會探討私人企業於相關建設的意向。



發展局局長甯漢豪今日發表網誌，提到推動生態康樂旅遊經濟及推動遊艇旅遊。（發展局網站）

發展局局長甯漢豪今日發表網誌，介紹多項施政報告措施，除提及交椅州人工島、及北部都會區，也提到推動生態康樂旅遊經濟、及推動遊艇旅遊。

就生態康樂旅遊，她指發展局會在三個地點，推動生態康樂旅遊經濟，第一是發展尖鼻咀和白泥兩個生態旅遊節點；第二是善用南大嶼的天然資源構建生態康樂走廊；第三是活化前南丫石礦場用地的20公頃平地、五公頃人工湖和一公里長海岸線，發展成休閒戶外康樂地帶。當局擬於明年首季，就三個項目做市場意向調查。

發展局局長甯漢豪今日發表網誌，介紹多項施政報告措施。（林靄怡攝）

至於遊艇旅遊，發展局也將在紅磡對出的水體、前南丫石礦場對出的水體及香港仔避風塘擴建部份，增加泊位設施，初步估算每個地點可容納100至200個泊位。當局擬在明年年中或之前，探討私人企業於這三個地點建設和營運遊艇停泊設施的意向。

發展局建議在紅磡對出的水體（左圖）、前南丫石礦場對出的水體（中圖）和香港仔避風塘（右圖）擴建部分由市場提供遊艇會增加泊位設施。（發展局網站）

甯漢豪在網誌也提到，發展局會聯同教育局於明年上半年推出先導計劃，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他現有商廈，增加學生宿舍供應。

發展局會在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，因應市場需求提供合適地塊讓市場興建新宿舍。發展局轄下項目促進辦事處，在政策推出後，為相關項目提供一站式諮詢便利服務。

發展局局長甯漢豪（右三）聯同發展局常任秘書長（工務）劉俊傑（右一）及常任秘書長（規劃及地政）何珮玲（右二）在10月19日舉行的記者會，闡述《行政長官2024年施政報告》相關措施。（發展局網站）

她也提到，為減低建造成本，發展局正進行建造成本的策略性研究，找出建造成本高的主要原因，並參考國內外的相關經驗，制定策略性措施，將於今年內會提出具體建議，計劃於2025年起陸續推行相關措施。

關於檢視《建築物條例》的工作，當局目前主要研究方向為提高罰則、簡化執管程序，以及理順執管門檻。當局會在今年年底提出具體建議、並進行公眾諮詢，其後草擬法例修訂，以便於2026年上半年提交。