聖誕打卡好去處｜金鐘至中環The Henderson行人天橋變身金色長廊

聖誕新年將至，不少商場都擺放了聖誕裝飾。位於中環The Henderson大樓外圍的公共行人天橋（連接金鐘至中環），今晚（25日）換上藝術裝置「Glittering Golden Christmas」，變成以25萬塊閃爍珠片打造的80米金色長廊，成為新打卡點。



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恒基地產表示，藝術裝置「Glittering Golden Christmas」同樣由The Henderson設計者扎哈．哈迪德建築師事務所（Zaha Hadid Architects）設計，以經典金色為主調，為市民帶來金光閃爍的華麗聖誕。藝術裝置將展出至2025年1月2日。

Glittering Golden Christmas」藝術裝置由25萬塊金色珠片組成，一串串如星河般閃爍的珠片，懸掛於長達80米的行人天橋頂部，形成一條璀璨的聖誕金色長廊。隨風搖曳的珠片，配合特別燈光效果，折射出美輪美奐的炫目光影，無論白天或夜晚，都讓人宛如穿梭於漫天星海之中。

恒基地產表示，The Henderson 的玻璃幕牆亦將於每晚6時至9時，展示全新創作的金光聖誕數碼光影藝術，展出直至今年12月29日。