大埔離奇出現13行李篋傳異味　有HK Express標籤　警調查證實虛驚

大埔那打素醫院附近空地，近日離奇出現13個款式與大小相若的行李篋，全部掛有「Heavy（重物）」及托運行李標籤，上面全部印有「HK Express UO693 東京往香港」的航班資料，唯獨托運日期不同，亦分別屬於不同乘客。有網民報稱連續兩日行經發現，今日（17日）該批行李更傳出異味，擔心內有不明物品，恐會構成危險，於是報警，並拍下照片放上網惹來熱議。

警方到場調查，發現全部為空置行李篋，並無危險品，證實虛驚一場，事後交食環署處理。但到底該批仍然繫有行李標籤的行李篋，為何會「流落街頭」？《HK01》正就事件向香港快運（HK Express）了解情況。



有網民表示，連續兩日在大埔見到13個一式一樣的行李篋，全部有「Heavy」標籤，而且行李牌有「HK Express UO693 東京往香港」的航班資料。（大埔TAI PO@Facebook）

現場為大埔棟樑路10號對開，鄰近那打素醫院及大埔循道衛理小學對開一處倔頭路空地。該名網民說，連續兩天行經發現有13個行李篋被棄置在空地路中，他曾詢問過小學職員，對方指行李篋不屬於學校所有。

該名網民又發現該批行李篋全部掛有行李標籤，見到寫有「HK Express UO693」，由日本東京成田機場飛抵香港的航班資料。直至今早再經過時，更聞到傳出「少少異味」，令其感到「驚驚」，擔心內有不明物品，於是報警，並拍下照片放上網。

從其拍攝的相片可見，該13個行李篋有數個共通點，款式幾近一樣，部份顏色不同，整齊地放置在空地；全部都掛有行李標籤及「HEAVY」的橙色「重物提示」標籤；而行李標籤上的資料，全部是「HK Express UO693」，惟托運日期不同，部份印有「07JAN」、「13JAN」及「13JAN」，應是指1月，但不確定年份；上面亦印有乘客的英文姓名，分屬不同乘客，物主有港人、亦有日本人。

有不少網民見到該帖文即廣傳開去，呼籲物主來尋回失物，亦引起不少網民猜測，到底該批行李為何會「流落」大埔街頭。

警方回覆指，今早約11時32分接獲報案，指在大埔棟樑路10號發現13個行李篋，經調查後發現13個行李篋均為空置行李篋，轉交食環署跟進處理，案件列「求警協助」。