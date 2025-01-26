蛇年｜房委會商場搞新年氣氛　熊貓裝飾處處勝過蛇蹤

蛇年將至，房屋委員會轄下不同商場添上熊貓造型裝置迎接蛇年，與市民歡度新歲。油塘的大本型的大熊貓裝飾披上醒獅披風於中庭遊走，結合香港非物質文化遺產清單項目之一的舞獅，作為設計元素；而青衣長青商場、粉嶺皇后山商場及九龍城晴朗商場設有新春熊貓裝置，增添節慶氛圍。



油塘大本型中庭及天台花園構築不同的沉浸式光影空間，供遊人與親友拍照「打卡」。（政府新聞處圖片)

油塘大本型中庭及天台花園構築不同的沉浸式光影空間，供遊人與親友拍照「打卡」。（政府新聞處圖片)

房委會發言人今日（26）表示，為迎接及慶賀農曆新年，大本型以「醒獅．新裝 築夢迎新春」為主題，舉辦一連串新春慶祝活動及節慶裝置，讓顧客感受傳統文化。即日至28日年廿九大除夕，露天廣場會舉辦新春市集及夜間街頭表演，並於2月2日及9日一連兩個周日下午分別會有財神及醒獅巡遊。

大本型除了出現披上醒獅披風的大熊貓裝飾外，也聯同本地知名華服設計師的設計，於中庭及天台花園構築不同的光影空間，以科技結合傳統新春元素，為市民帶來不同的沉浸式體驗。由即日起，大本型「型人會」會員可憑積分換領利市封，顧客憑內附優惠券光顧「共築・創業家」計劃的14間店舖，可享購物享九折優惠，並支持本地青年創業。