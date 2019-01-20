【路路暢通？】行人路擴闊　電箱置路中　尖沙咀改善工程變阻街

若你曾在尖沙咀由星光行方面，等候過馬路前往廣東道1881，會發現過馬路等候處的電箱，「屹立」在等候處正中央位置。究竟這個design，是為了方便市民玩躲貓貓，還是相關部門特意擺放，好讓市民等紅綠燈時有所依靠？其實什麼都不是，有指是因為早期擴闊工程後，各政府部門沒有洽商把電箱一併遷回路旁，令電箱被放置在行人路中間，阻礙出入。

日前，油尖旺區議會在食物環境衛生及工務委員會（簡稱環工會）中，委員梁幸輝及孔昭華建議，改善區內阻礙行人路的電箱。皆因油尖旺區內，不少行人路在完成道路擴闊工程後，原本裝置在路旁的電箱，竟變成座落於行人路中間，阻塞通道，違背當初為暢通人流而擴闊路面的原意。

他們隨機抽查尖沙咀一帶的電箱，發現柯士甸道的西九戲曲中心對出行人路、柯士甸道行人隧道旁、廣東道近梳士巴利道對出的馬路等候處，以及佐敦道43號的低壓配電箱，均有「阻街」。梁提議：「西九戲曲中心旁的行人路已經好窄，拖篋行人經常碰到電箱，放在行人路上又礙眼，為何不將電箱放入花槽內呢？廣東道星光行對出的馬路等候處的電箱更離奇，正正放置在等候處中央位。」而廣東道501號路段的低壓配電箱屬中電管有，同樣安置在行人路中心。

西九戲曲中心對出的柯士甸道電箱。（受訪者提供相片）

環工會建議將電箱遷移至花槽供水機旁邊。（受訪者提供相片）

梁曾去信中電查詢，中電表示一直積極研究遷移電箱於合適位置，如政府需要，也願意配合改善環境和路面暢通。路政署區域工程師劉德賢先生回覆。經部門視察和評估，指廣東道星光行的電箱線路複雜，如遷回路旁或會影響地下商場結構，以及梳士巴利道往尖東方向的駕駛者視線，但表示願意研究及檢討。

環工會就此提案，認為政府部門之間各自為政，梁指：「工程完成後根本不方便市民，各部門又無聯繫，路政署重整後，或者又到運輸挖地再整，完全浪費公帑。」環工建議部門研究美化現時街頭上的電箱，為社區增添藝術氣息，並希望政府日後計劃路面工程之前，各部門應聯合策劃，避免勞民傷財。