【魚目混珠】設計相似　有乘客用金巴車票坐城巴　新車票玩殘車長

粵港澳跨境通聯程聯運上月28日正式啟用，香港城巴亦有參與，推出聯程聯運套票，為旅客提供巴士接駁服務。不過，近日傳出一張城巴員工通告，指在巴士錢箱中發現非該公司發出的跨境巴士車票，令市民懷疑有旅客魚目混珠，將過境巴士車票當城巴車票用。

據城巴資料顯示，公司在一月底與粵港澳跨境通推出聯程聯運套票，套票包括乘搭一次來往內地城市及港珠澳大橋珠海口岸的接駁巴士、一程大橋穿梭巴士及一程城巴路線，參與聯程聯運的五條路線為A11、A21、A22、A29及 B5。套票中的城巴車票一改過往紅、黃二色的設計，變成白底黑字的車票，雖然車票上有標明是城巴單程票，並印有路線編號，但驟眼看上去，外觀仍與跨境巴士車票相像。

城巴推出新車票後，曾發出員工通告，提醒巴士車長。（香港交通﹒資訊網提供）

新車票使用初期，城巴已發出員工通告，提醒車長有關車票式樣與其他跨境巴士車票相似，着員工留意，惟近日城巴再發出通告，指於錢箱內發現非城巴發出的車票，而附圖中的不適用車票，是珠海往香港的港珠澳大橋穿梭巴士的單程票，疑為「金巴」車票。城巴在通告中強調，不接受指定式樣以外的車票。

近日城巴再發員工通告，指於錢箱內發現非城巴發出的跨境巴士車票。（香港交通﹒資訊網提供）

有關員工通告傳出後，有網民指有旅客魚目混珠，戲謔指「原來用完的金巴車票可以用來坐cityflyer」，亦有人認為，新設計不便巴士車長辨認：「靠睇字真係自己玩自己，車長睇得多都想放棄。佢反轉入睇唔到又嘈餐死。」

城巴就事件回覆《香港01》指，套票中的城巴車票印有公司標誌及路線編號，以便乘客及車長識別。新車票啟用初期，城巴發言人指公司發現有少數乘客誤將其他公司的車票，投入城巴錢箱，故再次發出員工通告，提醒車長車票樣式，及在乘客將車票投入錢箱前查看清楚。若乘客誤入非城巴車票，車長會要求乘客另繳車費。

發言人又指，車票已清楚印有公司標誌及路線編號，與其他公司的車票設計不同，故認為無需更改設計。