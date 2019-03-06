【西貢麒麟】西貢唔止食海鮮　舞麒麟唔撞人仲係文化遺產

雖然麒麟曾因撞跌立法會議員而成為熱話，但是長久以來，它都被認定是吉祥瑞獸。都市人對於舞麒麟或感陌生，於一些鄉郊地方，舞麒麟卻是大時大節的必備活動。例如在西貢，這種習俗歷史悠久，更成為非物質文化遺產之一。 兩名有心人，有感香港各處都市化，令這種文化逐漸消失，遂用上一年時間將「西貢麒麟」編採成書，希望藉此加深大眾認識，令傳統文化能得以保留。

麒麟舞歷史悠久，在鄉郊地方，大時大節必會見到。(呂諾君攝)

除了對「麒麟撞人」]事件較有印象，都市人對麒麟舞普遍都感陌生。(呂諾君攝)

提及西貢，最先最先想到的也許是海鮮、水上活動；說到坑口，可能只會想到港鐵站和住宅樓宇。原來在坑口，至今仍有18條舊式村落，而西貢一帶則有逾50條村。各村之間有一共通點——舞麒麟。不論祭祖、婚嫁還是新居入伙，但凡有喜慶事情，村民都會舞麒麟。以結婚為例，他們希望由麒麟將新伴侶帶到祖先面前，並寄望麒麟會保護一對新人白頭到老。



這種文化，據說有「祖傳」和「外傳」兩種。有指過去部分村落為了加強防禦，請來客家功夫師傅教村民功夫，而舞麒麟亦是其中一環，可以強身健體，也為村落增添熱鬧。而在西貢孟公屋與馬鞍山大水坑之間，自清朝康熙年間已有舞着麒麟互訪拜年的習俗，至今300多年仍是繼續維持。

葉德平博士(左)和黃競聰博士，用上一年時間將「西貢麒麟」編採成書。(呂諾君攝)

香港歷史文化研究會副會長葉德平博士，以及長春社文化古蹟資源中心副總監黃競聰博士，為近日出版的《 西貢 ‧非遺傳承計劃：西 貢麒麟舞》一書的主編，他們認為，非物質文化遺產與實實在在的古蹟、建築不同，因是觸摸不到，也更難保育。他們指，今次就「麒麟舞」而編書，集中在西貢和坑口兩個地方，因文獻較少，需依靠口述和考察，用上一年多的時間才宣告完成。眼見着不少鄉鎮隨着社會發展而城市化，他們希望透過這本「心血結晶」令更多人關注和欣賞麒麟舞。

新書發佈會由西貢區議會贊助，坑口鄉事委員會主辦、西貢區議會藝術及文化 活動工作小組、西貢民政事務處合辦,並由長春社文化古蹟資源中心、 香港歷史文化研究會以及西貢區校長會協辦。(呂諾君攝)

為提昇區內市民，特別是青少年對香港的歷史與文化認識，「西貢‧非遺傳承計劃—西貢麒麟 舞」研究計劃於2018庠10月起啟動，並獲西貢區議會撥款130,000元贊助。活動計劃包括教授青少年麒麟文化的「麒麟私塾」以及出版《西貢‧ 非遺傳承計劃:西貢麒麟舞》刊物等內容，書內總結了西貢、坑口區內 麒麟團隊與麒麟舞的歷史。新書發佈於今天(3月6日)舉行，其封面亦由區內院校香港中文大學專業進修學院同學設計，亦可藉此加強他們對西貢區的歸屬感。