全港最大單幢式長者護理中心開幕　「五感」刺激助長者延緩退化

保良局荃灣長者日間護理中心今天正式開幕，保良局指此設施為全港最大單幢式長者護理中心，將提供88個恆常服務名額，為荃灣及葵青區的體弱長者提供日間照顧醫療護理和訓練服務，透過「五感」訓練助長者延緩退化。

保良局全港最大單幢式長者日間護理中心開幕，長者音樂小組獻唱懷舊金曲。(保良局圖片)

護理中心樓高三層，每層設施及佈置均各有特色，如科技互動遊戲區、嚐味角、香草園、碧水園林景致牆壁及魚缸等，充份運用「五感」元素的環境，讓長者在日常活動中也能夠獲得適度的多感官刺激，延緩認知及感官能力退化。

此外，中心亦設復康設施，提供復康運動和自理訓練，活動流程依據長者的日常生活，如家務、購物、社交聯誼，結合認知訓練及適量活動，讓長者愉快地在社區居家安老。

保良局全港最大單幢式保良局長者日間護理中心開幕，長者音樂演出。(保良局圖片)

此外，中心亦設多個不同興趣小組，讓長者透過練習刺激不同感官，重拾興趣，獲得自信；其中香薰小組透過為長者按摩及提供香氣嗅聞吸納，刺激長者嗅覺，紓緩慢性痛症及情緒行為；音樂小組則讓長者透過練習耳熟能詳的懷舊經典歌曲、接觸不同樂器，提升長者口部及聽力能力，帶來感官上的刺激。

社會福利署助理署長(安老服務)陳德義表示，保良局將於今年５月起成為「安老院舍外展專業服務(試驗計劃)」荃灣及葵青區的營辦機構，而護理中心可讓更多區內長者受惠；保良局主席蔡李惠莉指，荃灣長者日間護理中心是全港最大型的單幢式長者日間護理中心，為區內長者提供一個集醫護、復康運動及社交活動的聚腳點，以多感官刺激延緩長者退化，讓他們愉快地在社區安老。