【深水埗區講呢啲】食環去年接252宗投訴　議員憂蚊蠓大規模肆虐

踏入春季，潮濕天氣令蚊蠓問題再掀關注。有深水埗區議員指，接獲不少居民反映，晨運或遊玩完後手腳佈滿蚊叮痕跡，而屋邨居民亦飽受蠓患滋擾。他們擔心，隨著雨季將至，蚊蟲滋生必定加劇嚴重，雖然現有於香港發現蠓的品種沒有傳播疾病的威脅，但認為平時一般防蚊措施未能有效防蠓，憂慮蚊蠓會於社區中大規模肆虐，後果不堪設想。

隨著雨季將至，蚊蟲滋生必定加劇嚴重。(資料圖片)

多名深水埗區議員提交文件，並於2019年3月28日的環境衛生委員會會議中討論，要求政府部門加強處理深水埗區蚊蠓患問題。他們指出，大坑東運動場、北九龍裁判署後山山坡及南昌公園的蚊患特別嚴重，而住在鄰近地區如南昌東區、石硤尾區、大坑東邨、南昌邨及富昌邨居民則飽受蠓患滋擾。他們質疑，食環署現時的蚊患監察制度中，只將白紋伊蚊列入監察範圍，且區內同時亦受其他昆蟲如蠓等問題困擾，未能正確反映區內真實蚊患問題。

據康文署向該會提交的書面回覆指，署方除了每天清理場內垃圾、枯葉及積水外，在春夏季節，職員於每週加強清理排水溝、坑道、沙井、垃圾、樹葉及雜物；並施放蚊油、蚊沙，殺幼蟲劑及除害劑等，亦已於部份遊人較多的休憩場地安裝蚊子誘補器，以及在場地的合適地方如座椅下設置黏昆蟲紙以滅蚊蠓。此外，署方也會安排專業滅蟲承辦商每週在本署的康樂場地施行霧化滅蟲工作，以減少蚊蠓的滋生。

食環署指，署方每週會指派人員進行不少於一次的防治蚊患及蠓患工作。(資料圖片)

食環署過去12 個月食環署深水埗區共接獲 252宗蚊患投訴，署方每週會指派人員進行不少於一次的防治蚊患及蠓患工作，亦一直有與各部門保持緊密聯絡及合作，處理蚊、蠓患問題。該署補充指，除了公共房屋，如相關地點屬私人地方， 辦事處可提供技術性建議，以助市民採取有效的防治措施，署方派員到私人屋苑及三無大廈調查。該署強調，十分重視防治蠓蟲的工作，會繼續密切留意在公眾地方的蠓患情況，亦會加強健康教育，印製宣傳海報及單張，採取有效措施以防蚊、蠓患 。