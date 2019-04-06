【龍窯告急】關注組聯署反對拆校建屋　建築師：隨時令龍窯倒塌

政府近日打算拆卸屯門一間廢校「培愛學校」，改作興建逾40層高的公營房屋，由於此址與三級歷史建築的「青山龍窯」保育範圍僅相差30米，惹來不少反對聲音。有園景建築師擔心，「拆校起樓」的工程震盪將會影響龍窯結構，隨時有倒塌危機。「龍窯關注組」今日在屯門發起聯署行動，冀獲得市民支持保育龍窯，並保留附近學校作社區用途。

位於屯門的「青山龍窯」建於40年代，為全港現時唯一完整、以柴火燒陶瓷的古窯，屬於三級歷史建築。政府提出在距離龍窯約30米，其中一幅第39區顯發里土地上一間廢校「培愛學校」，興建逾40層高的公屋，提供逾1千個單位。《香港01》早前亦報導，政府疑未完成區議會諮詢就「偷步」動土。今日「龍窯關注組」在屯門區內收集市民簽名，希望市民支持保育龍窯，反對「拆校建屋」計劃。

「龍窯關注組」發起聯署保龍窯

「龍窯關注組」、灣仔區議員楊雪盈表示，本港只剩下這一條完整的古窯，並且可以隨時復燒，故相當珍貴。「政府對歷史古蹟的關注很少，即使隔離拆緊樓，亦無措施保護這條窯。」因此「龍窯關注組」今午在屯門發起了聯署行動，冀獲得市民支持保育龍窯，保留附近學校作社區用途，再向政府反映民意。

楊雪盈表示，政府如今偷步拆樓，但並無對條窯作保護，希望市民參與聯署，守護龍窯。（廖俊升攝）

園景建築師：附近進行工程龍窯或會倒塌

園景建築師吳詩韻表示，培愛學校與龍窯只相距30米，而龍窯屬於古舊的建築，結構相當脆弱，故要有措施長期監察該建築的安全，「一定會影響，本已不太穩固，拆學校打樁造成震動，更有可能令整個龍窯倒塌。」吳又指，政府打算在培愛學校現址興建40層高的公屋，也影響了龍窯的採光和通風。

園景建築師吳詩韻（左）表示，拆校建屋的工程隨時令整座龍窯古蹟倒塌。（廖俊升攝）

社會學講師：藝術對人民生活很重要

香港大學社會學系講師唐嘉汶表示，香港已有好多高樓大廈和新的藝術發展，如文化藝術中心、西九M+等，但對一個城市的發展而言，除了要有新的藝術中心之外，也需保留一些具濃厚歷史文化的建築物和藝術發展遺跡。「除了要滿足工作和住屋等基本需要，每個社區都要有空間和藝術設施，難得有龍窯這個場合，應該去運用，讓市民多機會接觸這個產業。」

香港大學社會學系講師唐嘉汶指，人民的生活除了工作和住屋，還需要有些具質素的生活，而藝術則相當重要。（廖俊升攝）

屯門區議員：偷步施工可恥

屯門區議員林頌鎧表示，根據原本的屯門規劃大綱圖，培愛學校位置的規劃是作綠化社區設施，但政府如今強行改變土地用途，清拆培愛學校，並在這裡起一幢40層高的大廈，他認為做法難以接受。「有關當局早幾天偷步施工，開始清拆培愛學校，打算將計劃變成既定事實，不打算諮詢的做法很可恥，希望政府懸崖勒馬。」林頌鎧又表示，政府正推出用200億買物業給社福機構作辦事處，但他認為更好是保留培學校，給社福機構作為辦事處，同時更加借這裡發展龍窯。