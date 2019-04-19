【復活節好去處】數碼港免費播電影　Marvel作品都有得睇

復活節長假今日展開，而數碼港亦從19日起，舉辦為期三日的免費電影放映活動，除動畫作品外，亦將播放Marvel Studio的電影，替一眾「Marvel迷」為下周上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》做好準備！

事實上，數碼港並非首次舉辦大型節目播放活動，過往亦曾直播香港七人欖球賽賽事，而作播放場地之用、數碼港商場外的草地平台，戶外草坪可容納約300人，豎立於該處的大型LED電視屏幕，會於假日播放旗下公司非首輪的動畫及電影。

作播放場地之用、數碼港商場外的草地平台，戶外草坪可容納約300人。(數碼港提供)

近日同Motion Picture Licensing Corporation（MPLC）購入Marvel Entertainment、Pixar、Sony、21st Century 、廸士尼等，多間外國著名動畫商過千部的電影播放版權後，數碼港於今日(19日)、20及22日舉辦免費電影放映活動，每日皆會播放兩場節目，打頭陣的是下午三時播放的「冰鎮小企鵝」(Pororo: The Little Penguin)系列動畫，而傍晚五時則會播放Marvel Studio 電影。數碼港暫未公佈將播放的會是哪一套Marvel 電影，但相信仍能為市民的長假期帶來娛樂。