興華街西交界處擬建行人天橋　造價逾3億元　料2023年落成

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發展局向立法會提交文件，建議於深水埗深旺道與興華街西的交界處，興建一座有蓋行人天橋系統。根據文件，工程估算造價為3.3億元。當局估計若順利取得撥款，將於今年第三季展開工程，並料於2023年第三季完工。

當局擬在深旺道及興華街西交界建行人天橋。（立法會文件）

擬建的行人天橋位於深旺道及興華街西的交界位，總長度約222米、將分成4部分，每段約長45至58米。天橋將連接德貞女子中學、聖公會馬利亞堂莫慶堯中學、私樓碧海藍天及日後將用作興建公屋的深旺道地盤。

文件顯示，相關工程可改善現時南昌站與公共運輸交匯處的步行環境及連繫 ；另外亦可與深旺道分別連接東京街西，及欽州街西的兩條行人天橋，組成一個24小時的行人網絡 。當局指出，天橋系統可服務9個現有及未來的房屋項目，包括料於2021/22年間落成的發祥街西地盤、西北九龍填海區第6號地盤等公營房屋項目。

行人天橋連接兩所中學，碧海藍天及日後將興建公屋的六號地盤。（立法會文件）

工程將合共提供7部升降機、4條有蓋自動扶梯，及兩2條有蓋樓梯；天橋系統的容量將可應付每小時約1400雙向人次的最高行人流量。

當局指，根據付款當日價格計算，估計工程費用約為3.3億元。當局計劃在2019年第三季展開擬議工程，並預計在2023年第三季完成。當局計劃在諮詢工務小組委員會後向財委會提交撥款申請。

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